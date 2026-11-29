Хто такий "обыватель": як назвати його українською

Українська мова багата на слова, якими можна влучно охарактеризувати людину, її світогляд та спосіб життя. Однак у повсякденному спілкуванні досі можна почути русизми, значення яких не завжди легко передати одним словом.

Зокрема, труднощі можуть виникнути з перекладом російського слова "обыватель". OBOZ.UA розповідає, як правильно називати "обывателя" українською та в яких випадках доречно вживати той чи інший відповідник.

Якщо йдеться про людину, яка не має широких поглядів, переймається лише дрібними побутовими проблемами та власними інтересами, варто вживати слово "міщанин".

У переносному значенні це слово має негативне забарвлення. Ним характеризують людину, якій притаманні обмеженість світогляду, байдужість до суспільних питань та зосередженість на матеріальних благах.

Ось декілька прикладів вживання:

Він мислив як типовий міщанин, якого цікавив лише власний добробут.

Герой роману зневажав міщан за їхню духовну обмеженість.

За зовнішньою освіченістю чоловіка приховувалася психологія міщанина.

Російське слово "обывательщина" також має український відповідник – "міщанство".

Водночас в історичному контексті міщанами називали представників окремого суспільного стану міського населення, тому це слово не завжди має негативне значення.

Російське слово "обыватель" може мати й нейтральне значення. Якщо мається на увазі людина, яка постійно проживає в певній місцевості, правильним українським відповідником буде "мешканець" або "житель".

Наприклад:

Мешканці старовинного містечка добре знали його історію.

Для пересічного мешканця столиці такі зміни були малопомітними.

Місцеві жителі охоче ділилися спогадами про минуле свого краю.

Якщо ж ідеться про звичайну людину без негативної характеристики її світогляду, залежно від контексту можна сказати "пересічна людина", "пересічний громадянин" або "пересічний мешканець".

Отже, перекладаючи слово "обыватель", варто насамперед зважати на його смислове забарвлення. Адже між нейтральним "мешканцем" і зневажливим "міщанином" є суттєва різниця.

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