"Кінець світу" – в Норвегії! Вчитель географії показав незвичайне місце у відповідь на пророцтво пастора

Все людство – хто жартома, а хто всерйоз – обговорює нове "пророцтво" південноафриканського пастора Джошуа Млакелли про кінець світу, який буцімто має настати 12-13 жовтня цього року. Тим часом український вчитель географії Андрій Уткін дав абсолютно точний прогноз, де можна знайти кінець світу без всяких "можливо" і "якщо".

На точні його координати Уткін вказав на своїй сторінці у Threads, де ділиться цікавими фактами про географію. "У Норвегії є місце з назвою Verdens Ende – "Кінець світу". Це скелястий мис на південному краю острова Тьоме, де перед вами відкривається Скагеррак – протока, що з'єднує Північне море з Балтійським морем, через Каттегат, Великий і Малий Бельт, Ересунн", – розповів він своїм підписникам.

Вчитель географії Андрій Утк... Джерело: Скриншот Розгорнути

Уткін додав, що норвезький "Кінець світу" – місце доволі жваве. "Через цю протоку проходить один з найбільш завантажених морських маршрутів у світі, де можна зустріти судна з усієї планети", – пояснив він.

За словами вчителя, головним символом цього місця є незвичайний кам’яний маяк під назвою Vippefyret. "Його зробили з місцевого каміння, а конструкція нагадує величезний кам’яний важіль з ліхтарем на кінці. Саме цей маяк став візитівкою "Кінця світу"", – написав учитель географії.

Норвезький "Кінець світу" зн... Джерело: Скриншот Розгорнути

Охочих побувати на "Кінці світу" Уткін пояснив, що знаходиться ця місцина посеред національного парку Фердер, де під охороною перебувають сотні островів, шхер і морські екосистеми. "Такий варіант Кінця світу мені подобається більше", – підсумував він свій допис.

Як писав OBOZ.UA Джошуа Млакелла передрікає кінець світу не вперше. У 2025 році він обіцяв, що всі істинні віряни знесуться на небеса наприкінці вересня. Через це деякі його послідовники, зокрема у США, продавали майно і звільнялися з роботи. Проте кінець світу так і не настав. Тож скандальний пастор повернувся у 2026 році з більш уточненим "прогнозом". Але цього разу отримав масу скептичних та іронічних відгуків і критику.