КНУ ім. Шевченка отримав нового ректора: хто такий Валерій Копійка

Валерій Копійка переміг у першому турі виборів ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Він отримав 1973 голоси, тоді як інші кандидати мали меншу кількість. Зокрема, колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова – 712, колишня проректорка КНУ з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова – 159. У голосуванні взяли участь 3105 із 3823 виборців.

Відповідні дані містяться на офіційному сайті вишу. Результати голосування встановлено головною виборчою комісією відповідно до вимог законодавства України та процедури проведення виборів ректора закладу вищої освіти.

Хто став новим ректором КНУ ім. Шевченка. Джерело: КНУ ім. Шевченка

Копійка поділився, що перемога в першому турі є для нього великою відповідальністю. Він також звернувся, до тих, хто голосував не за нього, зазначивши, що їх думки й ідеї для нього надзвичайно цінні.

"Ми почули від вас дуже багато: цікаві ідеї, слушні пропозиції, відверті слова, болючі питання й влучні зауваження. Кожна з цих думок стане частиною наших спільних планів. А планів чимало, тож приходьте, пропонуйте, творімо разом!", – написав обраний ректор.

З обраним ректором університету відповідно до вимог закону "Про вищу освіту", Міністерство освіти і науки України має укласти контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня обрання.

Валерій Копійка переміг на в... Джерело: Скриншот Розгорнути

Що відомо про Валерія Копійку

Що відомо про нового ректора... Джерело: Facebook / Валерій Копійка Розгорнути

Валерій Володимирович Копійка народився 5 березня 1962 року у Києві – український політолог-міжнародник та науковець. Директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин (ННІМВ) КНУ імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук (2004), професор (2007).

У 1984 році закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету. 1990 – захистив кандидатську дисертацію. 2004 – докторську.

Професійний шлях Копійки проходив у виші, який він нині очолює.

З 1990 рік – асистент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.

З 1996 – доцент кафедри.

З 2007 – професор кафедри, заступник директора ІМВ з навчальної роботи.

З 2008 – заступник директора Інституту.

З 2009 – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Проходив стажування та читав лекції у вищих навчальних та наукових закладах Бельгії (Вільний університет м. Брюссель), Великої Британії (університет м. Халл), Болгарії (Південно-Західний університет ім. Неофіта Рильского, м. Благоєвград).

Спеціалізується на питаннях європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи. Підготував шістьох кандидатів наук. Вільно володіє французькою мовою.

Хто був попереднім ректором КНУ ім. Шевченка

У квітні Міністерство освіти і науки України звільнило ректора КНУ Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту. Він очолював університет з 2021 року й після закінчення контракту підтвердив намір балотуватися знову. Проте згодом відмовився від цієї ініціативи, потрапивши у кілька сканадалів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у КНУ імені Шевченка назвали спеціальності, де критично бракує студентів.