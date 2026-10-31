"Коли не знайшов подвійного листочка". Український комік Марк Куцевалов здивував "біблійним" написанням Радіодиктанту

Український комік Марк Куцевалов написав Радіодиктант національної єдності на стіні, що нагадує біблійські скрижалі*. Зірка телебачення іронічно попросив поради в користувачів мережі підказати, як відправити текст на перевірку.

У дописі в Instagram артист пожартував, що намагався його надіслати сам, проте він "не вліз в Нову пошту". Крім того, Куцевалов звернувся до цьогорічної дикторки Радіодиктанту Даші Астафʼєвої і попросив її підʼїхати перевірити текст.

"Намагався його відправити сам, але не вліз в Нову пошту. Даша Астафʼєва, будь ласка, можеш підʼїхати перевірити?" – жартома написав комік.

Українців потішила така реакція артиста. Так, організатор диктанту – Суспільне порадило зробити фотознімок диктанту й надіслати його для перевірки. Водночас Астафʼєва також відреагувала на такий допис.

Український комік написав Ра... Джерело: Скриншот Розгорнути

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"Марк! Я люблю тебе. Так є завжди", – написала дикторка цьогорічного диктанту.

Водночас користувачі мережі жартували, що гуморист вирішив звернутися до біблійських методів написання тексту, адже не знайшов подвійного листочка.

Артист написав Радіодиктант на стіні. Джерело: Скриншот

Де можна було писати Радіодиктант. Джерело: Скриншот

Тоді як інші зазначали, що артисту все ж таки варто надіслати фото тексту на перевірку, а написаний на стіні текст – увіковічити.

Українці поділилися найнезви... Джерело: Скриншот Розгорнути

Дехто з українців також показав фото написання диктанту на холодильнику.

Радіодиктант написали на холодильнику. Джерело: Скриншот

*кам'яна плита, дошка або таблиця з викарбованим на ній текстом, зазвичай священного чи культового характеру.

Нагадаємо, українці запропонували провести Радіодиктант суржиком. Така ідея виникла після того, як у мережі зʼявився допис соліста групи Курган & Agregat Аміла Насірова, де він запевнив, що не читатиме текст наступного року. Допис артиста зібрав понад 250 тисяч переглядів та більш ніж 25 тисяч вподобайок. Артист пожартував, що довкола прочитання ним тексту буде багато хейту, адже слова "почекай", "коли", "ходжу", "сиджу" він буде читати говіркою.

На допис відреагувала і цьогорічна дикторка Радіодиктанту Даша Астафʼєва, яка іронічно написала "Падивимось". Водночас зʼявився і коментар від офіційної сторінки Суспільного, яке є організатором події. Там написали, що хотіли б почути таку версію диктанту.

Флешмоб об’єднав мільйони українців по всьому світу, які долучалися до трансляції з підземних укриттів, книгарень зі згорілими від російських атак книгами та антарктичних льодовиків. Диктант лунав на Південному Полюсі: команда 31-ї української антарктичної експедиції написала його з усіма учасниками. Долучилися до цього й українці у Канаді, Швеції, Польщі, Туреччині, Вʼєтнамі, Люксембурзі тощо.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що учитель-блогер потролив організаторів Радіодиктанту через несподівану "перекличку".