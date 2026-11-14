Кожен пʼятий студент переходить на російську мову у відповідь: в якому регіоні ситуація найгірша

Кожен пʼятий студент університету переходить на російську у відповідь, тоді як 10,2% здобувачів вищої освіти принципово відмовляються від спілкування цією мовою. На сході України лише 19,7% студентів розмовляють українською вдома, 23,4% під час перерв.

Такі результати стали відомі з дослідження Державної служби якості освіти. Водночас у цьому регіоні з 2022 року майже на 48% зросло використання української в усіх освітніх сферах.

Скільки студентів розмовляют... Джерело: Скриншот Розгорнути

Найбільша частка студентів, які після початку повномасштабного вторгнення стали активніше використовувати державну мову, зафіксована у північному – 50%, південному 49% та східному 48% регіонах. Дещо нижчі показники спостерігаються у центрі Україні – 43% та місті Київ – 42%. Найменшу частку таких відповідей отримано в західному макрорегіоні – 30%.

70,4% батьків та 54,6% студентів продовжують відповідати українською мовою, якщо до них звертаються російською.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частина учасників освітнього процесу стала частіше використовувати українську мову. А саме, 39% педагогічних працівників, 47% батьків і 42% студентів, тоді як мовна поведінка не змінилася у 61%, 53% і 57% опитуваних відповідно.

В яких регіонах студенти най... Джерело: Скриншот Розгорнути

Серед батьків зафіксовано найбільшу частку респондентів, які змінили мовну поведінку на користь української мови.

Найуважніше до мовного наповнення інформаційного простору ставляться педагоги – 88%, батьків – 71% респондентів, студентів – 59%.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що кожний другий восьмикласник не знає українську мову на належному рівні.