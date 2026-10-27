Куди надсилати Радіодиктант національної єдності 2026 для перевірки та до якого числа

Учасники Радіодиктанту національної єдності 2026 можуть надіслати свої тексти паперовим листом, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня. Водночас сфотографувати/відсканувати написаний текст і надіслати його на електронну адресу можна до 11:00 29 жовтня.

Про це повідомляє Суспільне. Текст Радіодиктанту оприлюднять у четвер, 29 жовтня, об 11:00. Після цього учасники зможуть самостійно перевірити написане.

Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;

сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Як відомо Радіодиктант 2026 пройшов 27 жовтня у День української писемності та мови. Цьогоріч вперше його читали двоє – громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва та вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Даша Астаф’єва відповіла на критику частини суспільства через те, що саме їй доручили провести Радіодиктант 2026 року. Серед основних претензій до неї були – "не українське" ім’я, зйомки для Playboy, минуле спілкування російською мовою та кар’єра співачки й моделі. Вона зібрала найтиповіші закиди й відповіла на них з іронією, а місцями навіть із сарказмом.

Як пройшов Радіодиктант 2026. Джерело: Скриншот відео

Зокрема, частина коментаторів обурювалася її ім’ям і вважала, що для читання диктанту воно має бути більш питомо українським. "Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала вона. І пожартувала, що наступного року можна запросити натомість Джесіку.

Що відомо про автора Радіодиктанту

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки "Тут були ми", книги прози "Гемінґвей нічого не знає" та "Лікарня Святого Пантелеймона", яка знаходиться в друці. У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

Минулого року автором диктанту під назвою "Треба жити!" виступила письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його народна артистка України Наталія Сумська.

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