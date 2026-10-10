Квіти для вчителів, чорнильна ручка і жорстка дисципліна. Режисерка назвала 9 фактів про школи в Румунії, які "пахнуть" комунізмом

Румунська режисерка Файза Мухаммад поділилася 9 цікавими фактами про місцеву школу. Система освіти у цій країні досі значною мірою перебувають під впливом комуністичного способу мислення та ідеології колишнього диктатора Ніколае Чаушеску.

Про це жінка розповіла у дописі в Instagram. За її словами, в Румунії досі дарують квіти вчителям у перший і останній день навчання. Таким чином, педагогам намагаються висловити вдячність за їхню наполегливу працю, особливо з огляду на те, що в державних школах вони отримують не надто велику зарплатню.

Ілюстративне зображення. Вчи... Розгорнути

Ще у 2010-х роках кожен учень отримував у школі безкоштовно хліб або печиво та молоко. Багато дітей користувалися цими продуктами і фактично покладалися на них як на основне харчування.

"Я була шокована, коли дізналася, що в інших країнах за обід у школі доводиться платити, і нічого безкоштовного не дають", – ділиться Мухаммад.

За її словами, велика увага приділяється дисципліні та повазі. Так, наприклад, коли вчителі заходили до класу, школярам потрібно вставати й вітати їх. Крім того, негативно ставилися до порушення порядку на уроці. Більшість цих правил були цілком прийнятними, але траплялися педагоги, які були схильні перебільшувати, наприклад, забороняли пити воду під час уроку. За порушення порядку на уроці могли вигнати з класу.

У багатьох школах в інших країнах діють суворі правила, що забороняють покидати територію школи, але в Румунії вихід із закладу з таких причин є досить поширеним явищем. Так, зокрема, дітей часто відправляють до магазині поруч зі списком, що потрібно купити.

Ілюстративне зображення. Урок у школі

Також у цій країні влаштовують Різдвяні вистави для дітей будь-якого віку. Під час них місцева рада також дарувала подарунки школярам.

Якщо вчитель заходив до класу на початку уроку, а учні розмовляли, він міг змусити написати весь клас тест або виводив порушника до дошки перед усіма й відповідати на запитання з пройденого матеріалу. Діти могли отримати погані оцінки за невиконання домашнього завдання або якщо вчитель був у поганому настрої й вирішив провести несподіваний "тест-фулгер".

Учні писали чорнильною ручкою до середньої школи.

Зазвичай діти дістаються до школи звичайними автобусами чи трамваями, адже тут немає шкільних автобусів,

"Єдиним мінусом такого підходу є те, що рано вранці автобуси переповнені людьми, які їдуть на ринки тощо, і школярам доводиться самостійно орієнтуватися на маршрутах великого міста", – зазначає жінка.

Усі підручники в новому навчальному році діти отримують від старших школярів, таким чином у країні не марнують папір на друк нових.

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