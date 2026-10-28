Квиток "в один бік" чи "в одну сторону": як правильно казати українською? Відповідь здивує

Квитки ми купуємо не в бік і не в сторону.

Купуючи квиток кудись, без зворотного ми купуємо що – квиток в один бік чи в одну сторону? А, між іншим, ці слова української мови мають відмінності у значенні.

На них звернув увагу телеведучий і філолог Віктор Дяченко. Пояснення він опублікував у TikTok на сторінці "Українська мова з кучерявим".

За словами мовознавця, українці нерідко плутають слова "бік" і "сторона" під впливом російської мови, де в подібних ситуаціях зазвичай використовують слово "сторона". Однак в українській ці іменники не завжди можуть замінювати один одного.

Наприклад, слово "бік" уживають, коли говорять про частину тіла – "біль у боці" чи "під боком", поверхню предмета – "лицьовий бік" і "зворотний бік", а також напрямок: "перейти на інший бік вулиці" або "рух у бік реформ". Так само правильно казати і про родинні зв’язки "родичі з материного боку".

Слово "сторона" теж має свої цілком доречні контексти. У геометрії це сторона трикутника чи квадрата, у географії – сторони світу або рідна сторона. А в юридичній сфері говорять про "потерпілу сторону" чи "сторони судової справи".

Філолог також пояснює, що, порівнюючи різні обставини чи аргументи, варто казати "з одного боку і з другого боку". А вислів "з однієї сторони" доречний, коли йдеться, наприклад, про учасників або підписантів угоди.

Але як же тоді правильно сказати про квиток на поїздку лише в одному напрямку? Тут, наголошує Дяченко, не підходить ані "бік", ані "сторона". Він пропонує інші формулювання: "в один кінець". Тобто українською доречніше казати "оплатити подорож в один кінець", "купити квитки в обидва кінці".

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