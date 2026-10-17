Лікарчук – уряду: відстаньте від учителів і директорів, панове, вони й так роблять усе можливе!

Вчителям потрібно належне матеріально-технічне забезпечення, а не чергові протоколи, концепції чи вказівки згори. На цьому зауважив колишній очільник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Ігор Лікарчук, коментуючи рішення уряду щодо "нових підходів" до навчання під час повітряних тривог.

Він зауважує, що навчити дітей за допомогою урядових паперів неможливо, а переривання уроків через тривоги – це наслідок війни, а не провина педагогів. За його словами, претензії стосовно організації освітнього процесу висувають посадовцям, але водночас знецінюється щоденна праця вчителів і директорів шкіл.

Що не так з дистанційним навчанням. Джерело: Скриншот

"Між твердженнями "під час повітряних тривог навчання переривається" і "Київ не зміг налагодити онлайн-уроки" – величезна різниця. Перше – проблема, породжена війною. Друге – фактичне звинувачення тих, хто щодня намагається забезпечити навчання в умовах цієї війни. Звичайно, організацію освіти в Києві можна й потрібно критикувати. Як і діяльність столичної влади. Але для цього існують конкретні факти, конкретні управлінські рішення і конкретні посадовці, які за них відповідають", – зазначає Лікарчук.

Лікарчук розкритикував владу. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, українські школи зможуть гнучкіше організовувати освітній процес під час тривалих повітряних тривог, поєднуючи заняття в класах і дистанційне навчання. Водночас безпека учнів і педагогів залишається обов’язковою умовою, а під час сигналу тривоги всі мають перебувати в укриттях.

Уряд ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Громади мають допомогти школам адаптувати освітній процес до безпекових умов. Зокрема, необхідно розглянути можливість використання інших облаштованих укриттів, де можна проводити уроки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українців обурила заява міністра освіти щодо навчання під час повітряних тривог.