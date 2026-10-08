Лосось на обід, дітям не можна стрибати в калюжі та вихідний посеред тижня: 10 фактів про школи Франції, які здивують українців

У Франції школярі мають багато фізичної активності, спостерігають за природою та займаються садівництвом. Щороку вони висаджують різні овочі, а діти навчаються не лише "за столом", щоб побачити та відчути те, що відбувається довкола.

Про це в інтервʼю OBOZ.UA розповіла українка Анна Яловенко, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Франції. За її словами, діти у цій країні вже з трьох років відчувають відповідальність, адже у закладах освіти діють чіткі правила, а за порушення передбачені визначені наслідки.

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"На подвір'ї школи, де навчаються мої сини, є так звана лавочка дружби. Діти, які почуваються самотньо, будь-коли можуть на неї сісти, а інші школярі, якщо мають бажання подружитися, просто підсідають до них. Але! В якийсь момент ця лавочка перетворюється на... "лавочку покарань". Якщо діти на перерві голосно кричать, штовхають і не слухають вчителів, їм можуть сказати на неї сісти. Також пригадую покарання "голова на руках": дитина клала голову на руки, складені на парті, і мала замовкнути", – ділиться Яловенко.

Крім того, у Франції відчувається авторитет учителя, коли дитина з раннього віку має розуміти слово "ні" та поступово вчитися контролювати свою поведінку. Яловенко ділиться, що її трирічний син стрибав у калюжі, після того, як педагогиня сказала, що цього робити не можна. Через це жінку викликали до школи.

"Мене ж найбільше здивувало саме очікування від трирічної дитини: вона вже повинна розуміти правила групи та рахуватися з ними", – ділиться Яловенко.

Якщо поведінка дитини регулярно викликає проблеми, школа зазвичай запрошує батьків на розмову та рекомендує додатковий супровід. Для адаптації іноземні школярі можуть відвідувати психолога, де будують з конструктора, ліплять, малюють, будують халабуди.

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Водночас сніданків у французьких школах немає, тому діти зранку їдять вдома, а обід оплачуються окремою. Його вартість у комунальних школах зазвичай залежить від доходу родини – діє таблиця тарифів.

Щоранку батьки повинні повідомляти вчителя, чи залишиться дитина на обід у їдальні та чи піде після уроків у групу подовженого дня. Для батьків, які рано починають працювати, є ранкова група: з 07:30 діти можуть вже перебувати в школі до початку занять. Після уроків вони можуть залишатися до 18:30. Ранковий і вечірній догляд оплачуються окремо.

У початковій школі дитина вже поступово бере цю організацію на себе. Наприклад, у першому класі вчитель просто запитує школярів, хто сьогодні обідає в їдальні, а хто залишається після уроків. Здається дрібницею, але саме з таких дрібниць і починається самостійність.

Який вигляд має типовий обід:

Овочі: огірки у сметані / терта морква / тертий буряк; Основна страва: бургери / картопля фрі/ спагеті болонʼєзє/ рис із мʼясом/ лосось і рис Сири: камамбер / брі Десерт: флан/ морозиво / йогурт/ ванільні еклери Напій: вода



На початку року батьки заповнюють багато документів, де вказують, чи є в дитини на щось алергія, чи їсть свинину тощо.

Після трьох років дитячої починається початкова школа – від першого класу (CP) до п’ятого (CM2), загалом вона триває 5 років. У цей період дитина переважно навчається весь рік з одним основним учителем. Він викладає більшість предметів і сам організовує роботу класу в межах державної програми.

У початковій школі з’являються граматика та орфографія, математика та геометрія, англійська, історія, географія, природничі науки, мистецтво, а також громадянське та моральне виховання. І тут французька система може здатися дуже гнучкою батькам із країн, де розклад занять розписаний майже похвилинно. Існують державні програми та визначені навчальні цілі, але вчитель має досить багато свободи в тому, як організувати конкретний день: давати нову тему чи повторювати стару, скільки часу приділити математиці, коли займатися читанням, як поєднати різні предмети та побудувати роботу класу.

Французька мова і математика вважаются найважливішими предметами і тривають від 30 хвилин до години; інші предмети – 30–45 хвилин.

"Якщо вам не пощастило з учителем, рік буде довгим. Торік учителька одного з моїх дітей постійно виривала листки з зошита за найменше виправлення, тож дитина відчувала стрес, бо треба було переписувати все заново. Часто мій син приходив додому без настрою і з додатковим завданням написати 40 разів "Я не сміюся на уроці" або "Я не розмовляю з сусідом під час уроків", – ділиться Яловенко.

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Чимало уваги приділяють навичкам слухати інших, висловлювати свою думку, співпрацювати та допомагати, бути ввічливим і розуміти принципи життя в суспільстві. Водночас шкільні правила стають ще суворішими: наприклад, у туалет можна виходити тільки під час перерви. Адміністрація пояснює це тим, що так дитина залишається без нагляду. Водночас, не відпускаючи 6-річних дітей у туалет, вчителям іноді доводиться прибирати наслідки. Такі казуси не є рідкістю, на жаль.

У середу в багатьох школах діти не навчаються весь день або мають заняття лише вранці – до 11:30-12:00. Організація шкільного тижня залежить від конкретної території: заклади можуть працювати чотири дні на тиждень або за графіком із заняттями в середу вранці. Загальне правило передбачає 24 години навчання на тиждень, а розклад визначається місцевою організацією. Діти можуть залишатися з родичами, ходити в денний табір, займатися спортом і музикою, відвідувати лікаря або просто відпочивати.

Повну розмову з Анною Яловенко про освіту і життя у Франції читайте у пʼятницю, 9 жовтня.

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