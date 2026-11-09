Лише третина українських шкіл пристосована до дистанційного навчання: у прифронтових регіонах ситуація вдвічі краща. Результати дослідження

Школи у прифронтових регіонах мають кращу організацію дистанційного навчання (58% закладів), ніж в непрофронтових (26%). Про це свідчать результати опитування Центру дослідження освіти в надзвичайних ситуаціях (KSE Institute).

Єдину цифрову платформу використовують 67% проти 49% закладів освіти, а повністю розроблені навчальні матеріали для всіх предметів мають 40% проти 9%. Також, повністю захищеним від кіберзагроз своє електронне освітнє середовище вважають 40% прифронтових і лише 9% неприфронтових закладів. Про це повідомило Міністерство освіти та науки на офіційному сайті.

Скільки шкіл у прифронтових... Джерело: Unsplash Розгорнути

Водночас регулярне навчання педагогів для роботи в дистанційному форматі забезпечують 37% прифронтових шкіл проти лише 6% неприфронтових.

Нерівність у доступі до пристроїв найбільш помітна серед учнів неприфронтових закладів. 50% навчається лише зі смартфона, тоді як у прифронтових школах таких – 18%. Серед учителів розрив значно менший: ноутбуком користуються 86% педагогів у неприфронтових і 94% у прифронтових школах.

Є також проблеми, спільні для обох груп: повністю стабільним фінансування вважають 30% і 17% керівників відповідно.

Окрему оплачувану посаду адміністратора цифрової платформи мають лише 10% прифронтових і 3% неприфронтових шкіл. Достатню кількість фахівців для психологічної підтримки мають 37% прифронтових і 23% неприфронтових закладів. 56% учителів вважають, що індивідуалізують навчання, тоді як із цим погоджуються лише 33% школярів.

Лише 26% українських шкіл пр... Джерело: Freepik Розгорнути

До прифронтових віднесено дев’ять областей: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську. Оскільки у прифронтовій вибірці більша частка міських шкіл, усі виявлені відмінності додатково перевіряли окремо для міських і сільських закладів.

"Головна відмінність – не техніка чи ресурси, а зрілість організації дистанційного навчання. Прифронтові заклади вибудували його як цілісну систему, тоді як у неприфронтових воно частіше залишається ситуативним форматом", – зазначають автори дослідження.

МОН та засновникам закладів запровадити зовнішню діагностику готовності шкіл до дистанційного навчання за об’єктивними критеріями, а не лише за самооцінкою, запропонувати школам готовий пакет типових організаційних рішень, закріпити технічне адміністрування як окрему оплачувану функцію, а також передбачити у фінансуванні не лише закупівлю обладнання, а й регулярні витрати на ліцензії, кібербезпеку та технічний супровід.

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