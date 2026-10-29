"Лист, який не закінчується". Оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності

Опубліковано текст Радіодиктанту національної єдності 2026, який присвячений до Дня української мови та писемності, що відзначається 27 жовтня. Цьогоріч автором тексту під назвою "Лист, який не закінчується" став письменник та ветеран Артур Дронь. Читали його вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Надіслати паперові листи можна було до 28 жовтня, фото або сканування тексту до 11:00 29 жовтня. Результати Радіодиктанту та переможців буде оголошено, коли комісія опрацює всі роботи.

Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях – вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім – слова мандрують часом. Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: "міцно любити". Уяви собі! Не "дуже", не "гіперсильно". Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи – прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу. Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас – і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово "останній". Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила. І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я – про тебе. Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи. Я люблю тебе. Так є завжди.

Нагадаємо, після зачитування останнього речення, ведучі Радіодиктанту поділилися своїми враженнями. Так, Астафʼєва звернулася до свїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку вона виконує разом із гуртом "Курган & Agregat". Вона сказала: "Встав і вийшов!". Водночас Артуру Пройдакову було важко стримати емоції і він порадив українцям написати повідомлення своїм рідним, а сам після ефіру зателефонує своїй дружині. Педагог рекомендував усім ще раз переслухати текст, адже він має багато сенсів.

Флешмоб об’єднав мільйони українців по всьому світу, які долучалися до трансляції з підземних укриттів, книгарень зі згорілими від російських атак книгами та антарктичних льодовиків. Диктант лунав на Південному Полюсі: команда 31-ї української антарктичної експедиції написала його з усіма учасниками. Долучилися до цього й українці у Канаді, Швеції, Польщі, Туреччині, Вʼєтнамі, Люксембурзі тощо.

Взяли участь у Радіодиктанті також військові прикордонники, серед яких були й ті, які перебували у російському полоні, отримали поранення під час бойових завдань. Усі вони були вражені текстом і після його прочитання написали своїм рідним.

Побачити серед учасників можна було також відомого військового Олександра Терена, шеф-кухара та ресторатора Євгена Клопотенка, співачку Вікторію Лелеку, міністерку культури України Тетяну Бережну, телеведучого Констянтина Грубича. Також про участь повідомили фронтмен групи "Друга ріка" Валерій Харчишин, письменниця Катя Бльостка, співачка alyona alyona, працівники Дніпровської ГЕС, яка знаходиться близько до лінії фронту і ще багато-багато інших.

Водночас рекордсменка з написання Радіодиктанту Христина Гоянюк, яка бере участь у всеукраїнському флешмобі вже 27 рік поспіль, поділилася своїми враженнями від цьогорічого тексту. За її словами, він був середньої складності і вдало продиктований. Жінка зазначила, що ще раз перевірить написане вдома. Крім того, вона поділилася, що їй дуже сподобався текст цьогорічного автора, адже вона очікувала гіршого.

Пройдаков припускав, цьогорічний текст матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, адже його формат сприяє тому, щоб створювати оригінальні версії або кавери.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як проходив Радіодиктант національної єдності у 2025 році та що обурило українців.