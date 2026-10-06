"Люди, це реально працює!" Шкільному щоденнику знайшли несподіване застосування

Кожен нинішній чи колишній школяр пам’ятає, які неприємні відчуття міг викликати щоденник – розклад уроків, домашні завдання, вчительські зауваження і не завжди хороші оцінки відбивали бажання розгортати його зайвий раз. Однак у соцмережах знайшли йому нове застосування, яке у багатьох викликало справжній захват.

Як поділилась у Threads користувачка з ніком Ana Kara, вона почала використовувати щоденник для планування цілком дорослих справ. "Завела замість планера шкільний щоденник. Я вважаю це топ", – написала вона. А ще показала, як заповнює його. Вона посортувала різні активності, як предмети у школі. Наприклад, у графі "Англійська мова" записала завдання переглянути серію "Друзів" в оригіналі, а на фізкультуру запланувала 20-хвилинне тренування з пілатесу. За кожне виконане завдання Ana Kara ставить собі оцінку.

Користувачка Threads показал... Джерело: Скриншот Розгорнути

Коментатори були в захваті від такого підходу. Чимало з них зізнавались, що досі уявляють собі тиждень, як розворот у щоденнику, розкреслений на окремі уроки з графами під завдання та оцінки. І саме тому формат планера не сприймають на підсвідомому рівні.

Коментатори зізнались, що те... Джерело: Скриншот Розгорнути

Дехто зізнавався, що такий варіант планера не тільки допомагає впорядкувати справи. Він ще й працює як додаткове джерело мотивації.

З'ясувалось, що дехто навіть... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зокрема коментатори поділились, що із задоволенням ставлять собі за виконане завдання не банальну галочку, а справжню високу оцінку. Хтось просто вписував 12 балів там, де задача була закрита, а сама авторка посту оцінювала те, як добре попрацювала, різними балами.

Однією з переваг шкільного щ... Джерело: Скриншот Розгорнути

Абсолютною перевагою шкільного щоденника перед діловими планерами в коментарях назвали його ціну. "Абсолютно топ! Ви бачили скільки планери коштують? А тут тобі і трекери і різні зони для різних задач, дешево і зручно", – написала одна з коментаторок. І показала свій.

Авторка посту порадила також... Джерело: Скриншот Розгорнути

А ще авторка посту порадила прикрашати свій щоденник різними обкладинками. "Згадались шкільні часи, і як то було важливо", – зізналась вона.

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