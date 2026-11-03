"Мамо, можна я не буду це читати?" Рядок про російську березу в підручнику для 2 класу розділив мережу

Текст із підручника для 2 класу за програмою Нової української школи авторства Василя Скуратівського "Калина" розділив мережу. Так, мама школяра Ольга Волотовська розповіла, що її син відмовився читати оповідання, адже у першому реченні писалося про рослини-символи різних країн, зокрема і про російську березу.

Жінка у дописі в Threads поділилася, що у дітей йде відраза до всього російського і вони не хочуть вимовляти вголос щось причетне до ворога. Проте українців подібний коментар розділив у поглядах.

Підручник НУШ для 2 класу обурив мережу. Джерело: Скриншот

"Текст в книзі Читання для 2 класу. Син, виконуючи домашнє завдання, читає текст і каже: "Мама, можна я це (підкреслила) не буду читати, бо я не можу?" У дітей просто йде відраза навіть вголос щось причетне до ворога вимовляти", – написала Волотовська.

Частина користувачів мережі зазначали, що хлопчик все ж таки прочитав це слово хоч і не в голос. Крім того, попереду ще буде багато знань, зокрема й з історії, про Росію, тож українці припустили, що школяр матиме проблеми з навчанням. А дехто вказував, що дитина перебуває не у здоровому інфопросторі.

Українців обурила мама другокласника. Джерело: Скриншот

"Так він вже це прочитав. Якось лицемірно виходить. Він прочитав перед тим, як сказати, вголос чи ні, він прочитав".

Мама другокласника обурила к... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Мені дуже жаль вашу дитину. Ви вже так її зацькували, що вона вже і читати не може. Це ж скільки ця дитина потім як виросте буде тратити грошей на психотерапевтів після таких батьків".

Водночас інші ділилися, що все російське у підручниках замальовують або закреслюють.

Вчителі закреслюють російськ... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в мережі розгорілася дискусія через підручник МОН, де вживається "Західна Україна", згадується Гагарін та вивчається "Незнайко".