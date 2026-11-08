Майбутнє української науки: львівські школярі здобули срібло на Міжнародній олімпіаді з астрофізики
Двоє школярів зі львівського...
Джерело: Facebook / Олег Паска
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Двоє учнів 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею Святослав Андрейко та Владислав Літинський здобули срібні медалі на Міжнародній молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики (IOAAjr) 2026, яка пройшла в Таїланді. Інтелектуальні змагання тривали з 1 до 8 листопада. За нагороди змагалися 104 школярі з 25 країн світу.
Про це повідомляє Львівська обласна рада на офіційному сайті. Раніше Андрейко та Літинський вибороли дипломи І ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з фізики.
Владислав Літинський здобув...
Джерело: Facebook / Олег Паска
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Святослав Андрейко здобув ср...
Джерело: Facebook / Олег Паска
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IOAA-jr – Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізики для юніорів. Змагання проводяться щорічно для школярів віком до 16 років. Вони покликані ознайомити учасників із космосом, розширити їхні знання з астрономії та астрофізики.
Переможці з України минулих років
2025 рік (П'ятра-Нямц, Румунія) – 2 золоті, 4 срібні, 1 бронзова медалі
2024 рік (Катманду, Непал) – 1 срібна, 3 бронзові медалі
2022 рік (Сучава, Румунія) – 1 срібна, 5 бронзових медалей
Раніше OBOZ.UA розповідав, що школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу.
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