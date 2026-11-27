Майже кожен третій український школяр за кордоном обирає подвійну освіту: результати дослідження

Близько 29% українських учнів обирають подвійну освіту, поєднуючи навчальні програми країни в якій перебувають і України. Чверть з цих школярів витрачають понад три години на день на онлайн-навчання, щоб навчатися за українською програмою, окрім відвідування місцевої школи.

Про це свідчать результати дослідження ЮНЕСКО. Згідно з моніторингом, у Польщі українські учні не досягають такого ж рівня знань, як їхні польські однолітки, з більшості предметів. Однак, починаючи з 2022 року, цей розрив щороку зменшується.

Скільки школярів навчається... Розгорнути

Протягом останніх років кількість українських дітей, зарахованих до шкіл у європейських країнах регіону, постійно зростала: з 289 412 у 2022 році до 664 620 у 2024-му. Серед решти, хто не навчається в школах країни перебування, 16% здобувають освіту лише в українських онлайн-школах, тоді як 6% не беруть участі в жодних навчальних можливостях.

28% українських школярів мають проблеми з мотивацією до навчання. Діти страждають від хронічної втоми, відсутності відновлення сил, тривоги або зниженої залученості до навчального процесу. Діти визначають внесок вчителів у підтримання позитивного шкільного середовища.

Скільки дітей навчається за кордоном. Джерело: КМДА

96% опитаних школярів зазначають, що вчителі вживають заходів для підтримки учнів у школі. У більшості випадків це означає створення дружньої атмосфери, стимулювання мотивації та надання академічної підтримки.

Водночас увага до емоційного стану дітей відзначається рідше, а дані свідчать про значні відмінності в досвіді – від уважності та теплоти до ситуацій, коли вчитель обмежується суто навчальною роллю. Дослідники вказують, що, хоча педагог може бути важливим суб’єктом підтримки, така роль ще не є гарантованою складовою шкільної системи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що середній бал випускників коледжів за два роки майже не змінився.