Майже третина українських школярів мають проблеми з мотивацією до навчання: дослідження

28% українських школярів мають проблеми з мотивацією до навчання. Діти страждають від хронічної втоми, відсутності відновлення сил, тривоги або зниженої залученості до навчального процесу.

Про це йдеться в опублікованому дослідженні ЮНЕСКО, особливістю якого стало опитування саме школярів 5-11 класів. Діти визначають внесок вчителів у підтримання позитивного шкільного середовища.

"У цілому по когорті учнів 5–11 класів це становить значну кількість школярів, які страждають від хронічної втоми, відсутності відновлення сил, тривоги або зниженої залученості до навчального процесу. Ці стани не завжди проявляються у вигляді гострих криз, але саме з цієї причини вони вимагають системного, а не лише реактивного підходу", – йдеться у результатах.

Українські школярі мають про... Джерело: Pexels Розгорнути

96% опитаних школярів зазначають, що вчителі вживають заходів для підтримки учнів у школі. У більшості випадків це означає створення дружньої атмосфери, стимулювання мотивації та надання академічної підтримки.

Водночас увага до емоційного стану дітей відзначається рідше, а дані свідчать про значні відмінності в досвіді – від уважності та теплоти до ситуацій, коли вчитель обмежується суто навчальною роллю. Дослідники вказують, що, хоча педагог може бути важливим суб’єктом підтримки, така роль ще не є гарантованою складовою шкільної системи.

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