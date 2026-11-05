"Мені майже 33. Коли вже знадобиться розібрати слово за будовою?" Просте запитання викликало бурхливу реакцію в мережі

Українка Юлія Солнцева викликала дискусію в мережі через просте запитання шкільної програми. Жінка вказала, що їй майже 33 роки і вона чекає, коли настане час розбору слова за будовою. Згідно з програмою Нової української школи тему починають вивчати у третьому класі.

Допис Сонцевої у Threads викликав дискусію серед українців. Дехто зазначав, що до подібного набору знань варто додати підкреслення слів рисками або хвилястою. Тоді як деякі педагоги казали, що не мають уявлення, що відповідати школярам, якщо у них виникнуть подібні питання.

Для чого потрібно вчити побу... Джерело: Скриншот Розгорнути

"А ще де потрібно підкреслити слова 1 рискою, 2 рисками, пунктиром і хвилястою", – писали користувачі мережі.

Для чого вчити побудову слова у школі. Джерело: Скриншот

"Я вчителем у школі працюю і не маю уявлення, що на такі питання відповідати, а ще ви оце. Мали б як доросла підіграти, що це дуже важливі мовні ази, без яких не можна зрозуміти цього буремного світу".

Водночас багато хто зазначав, що подібні знання знадобилися у час, коли діти пішли до школи і почали вивчати відповідну тему.

У мережі дискусія через шкіл... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Мені ближче до 40 знадобилося. Старша в 4 класі зараз".

Батьки розповіли чи знадобил... Джерело: Скриншот Розгорнути

Для чого вчити побудову слова. Джерело: Скриншот

"От прям зараз дитина в 3 класі. Так що, ще прийде той час".

У мережі дискусія через шкільну програму. Джерело: Скриншот

У коментарях дехто з педагогів зазначав, що подібні теми варті вивчення, адже вони знадобляться у розумінні іноземної мови. Крім того, це допомагає у правильному написанні слів з префіксами й грамотності текстів.

"Щоб розуміти мову і правильне вимовляння і написання слів потрібно розуміти будову цього слова і вміти промовляти всі звуки. Саме через це нам важко вивчити іноземну мову, та й іноземці говорять з акцентом, бо ми і вони вчать саме значення слова, а не його будову".

Українці посперечалися через... Джерело: Скриншот Розгорнути

"А не треба розбирати слово за будовою. Це треба для того, щоб правильно написати "е" чи "и" в префіксах пре-, при-, префікси з- і с-, знати, чому в слові "відвʼязати" апостроф ставимо, а в слові "медвяний" не ставимо, чому в слові "настінний" дві "нн", а в слові "зміїний" – одна; чому в слові "дерти" пишемо "е", а "здирати" "-и" і т.д. А якщо коротко, то вміння розібрати слово за будовою, в 70% допомагає грамотно написати текст, що зараз дуже рідко трапляється".

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