Менше половини школярів спілкуються українською мовою на перервах: результати дослідження

48% школярів спілкуються виключно українською мовою на перервах, водночас лише 60% говорять державною під час уроків. 86% учителів зверталися з учнями виключно українською під час уроків, а 79% – під час перерв.

Про це свідчать результати дослідження Державної служби якості освіти. Згідно з ним, серед батьків зафіксовано найбільшу частку респондентів, які змінили мовну поведінку на користь української мови.

Менше половини школярів спіл... Джерело: Скриншот Розгорнути

У закладах професійної освіти виключно українською під час навчальних занять спілкуються 94% педагогів, тоді як серед студентів цей показник становить 60%. У спілкуванні з педагогами виключно українську використовують 53,8% студентів.

У всіх трьох категоріях респондентів переважає україномовна самоідентифікація:

92% серед педагогічних працівників;

86% – серед батьків;

82% – серед студентів.

Чому школярі не спілкуються... Джерело: Скриншот Розгорнути

Водночас саме серед студентської молоді найбільша частка тих, хто однаковою мірою ідентифікує себе з українською та російською мовами, – 16%. Серед педагогів цей показник становить 7%, а серед батьків – 12%.

Після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну частина учасників освітнього процесу стала частіше використовувати українську мову: вчителі – 39%, батьки – 47%, студенти – 42%.

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