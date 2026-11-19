"Море синє, тряпка синя, а ти чого ждеш?" 8-річний школяр пояснив своїми словами, що таке стилі тексту і вразив українців

Восьмирічний українець Даніель Залізнюк кумедно й водночас дуже зрозуміло пояснив, чим відрізняються типи та стилі текстів, а наприкінці здивував слухачів несподіваним прикладом. Ролик зібрав чимало схвальних відгуків: користувачі соцмереж захоплюються не лише знаннями хлопчика, а й його українською мовою, харизмою та почуттям гумору.

Відео з поясненням третьокласника опублікувала в Instagram його мама. На початку Даніель каже, що раніше у школі він встиг вивчити три типи тексту: опис, розповідь і міркування. Кожен із них хлопчик влучно описав власними словами.

"Опис – це коли щось описується. Розповідь – це коли події, допустим, зайчик родився, відкрив очі, полетів на мітлі бабушкі в котьол. Це розповідь, коли події відбуваються", – пояснив школяр (цитату подано зі збереженням авторської стилістики. – Ред.). Міркування він визначив як "проблему і її доведення і вирішення".

А потім перейшов до нової теми – стилів тексту. Даніель перелічив діловий, науково-доведений і художній стилі. Перший пояснив як текст, написаний "по-діловому", другий – як такий, у якому "учені визначили".

Найбільше уваги привернуло пояснення художнього стилю. Щоби було зрозуміліше, Даніель навів приклад: "Ось як красиво осипається листя. Море – синє, тряпка – синя, а ти чого ждеш?"

Даніель вразив коментаторів... Джерело: Скриншот Розгорнути

Користувачі Instagram залишили під відео багато позитивних коментарів. Одні відзначили, що Даніель уміє чітко висловлювати думки і пояснює матеріал краще за деяких дорослих. Інші похвалили його батьків за увагу до навчання сина та за те, що він так добре розмовляє українською.

Хлопчика хвалили за гарну ук... Джерело: Скриншот Розгорнути

Також коментатори звернули увагу на манеру спілкування, голос і посмішку хлопчика, називали його розумним, начитаним і харизматичним. Дехто зізнався, що хотів би побувати на його уроках, адже школяр пояснює зрозуміліше, ніж окремі вчителі. А одна із користувачок пожартувала, що навіть не кожен депутат здатен так вдало висловлюватися.

Коментатори раділи за вчител... Джерело: Скриншот Розгорнути

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