Морпіхиня чи морпішка? Як назвати жінку, яка служить в морській піхоті: фемінітив розсварив соцмережі

Українські соцмережі знову сколихнула неабияка дискусія на тему української мови. Цього разу запеклі суперечки викликало те, як правильно утворювати фемінітив від скорочення "морпіх".

Приводом для дискусії стала публікація в одному з українських медіа, присвячена Зої Захаровій – українській військовій, яка служить в одному з підрозділів морської піхоти ЗСУ. Описуючи героїню свого матеріалу, автори охарактеризували її словом "морпіхиня". Цей фемінітив викликав обурення самої Захарової і вкотре спонукав коментаторів у соцмережах посперечатися через фемінітиви як такі. OBOZ.UA вирішив розібратись, що не так зі словом "морпіхиня" і як краще казати натомість.

Зої Захаровій, яка служить у... Джерело: Скриншот Розгорнути

По-перше, вкотре звернемо увагу на те, що чинний український правопис передбачає широке вживання фемінітивів, а отже визнає їх невід’ємною частиною сучасного мовлення. Тобто, утворювати жіночий рід від слова "морпіх" доцільно і закономірно.

Але як зробити це правильно? Той-таки правопис 2019 року рекомендує у переважній більшості випадків послуговуватися суфіксом -к-. Він добре поєднується із різними типами основ і є надзвичайно продуктивним. Ми можемо сказати школярка, студентка, лікарка, директорка, редакторка, міністерка, спортсменка, юнка, підлітка, офіціантка, артилеристка, диригентка. І навіть саме слово жінка утворено за допомогою суфікса -к-.

Що стосується суфікса -ин-, який був ужитий для утворення слова "морпіхиня", то він здебільшого вживається для фемінітивів, що походять від іменників, основа яких закінчується на -ець:

продавець – продавчиня;

кравець – кравчиня;

борець – борчиня;

митець – мисткиня.

Також цей суфікс доречний для деяких іменників, основа яких закінчується на приголосний – майстриня, лемкиня, бойкиня, філологиня. Суфікс -к- в такому разі утворив би немилозвучне, складне для вимовляння слово або слово, яке уже має інше значення, як майстерка.

Отже, виходить, що від іменника "морпіх" фемінітив має звучати як морпішка. Або морська піхотинка, якщо не скорочувати, а вживати повну назву роду військ.

Якщо у вас при цьому виникла асоціація з шахами, то вона є наслідком впливу російської мови. Саме в ній молодшу шахову фігуру називають словом "пешка". Українською вона має назву "пішак" – у чоловічому роді. До речі, обидва слова утворені від прикметника "піший", так само як іменник "піхота", а отже співзвуччя тут виникло не випадково.

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