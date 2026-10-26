"Можна ребуси нормальні робити? Звідки дітям про це знати?" Завдання з ЯДС обурило маму школярки

Завдання із підручника "Я досліджую світ" (ЯДС) із ребусом, у якому було зашифроване слово "модрина", обурило маму школярки. Жінка вважає, що діти не знають про це дерево, а тому завдання начебто заскладне.

Своїми емоціями блогерка на ім'я Анастасія поділилася в TikTok. Українка розповіла, що шукала відповідь на запитання разом зі своєю дитиною, але вона й сама не знала про хвойне дерево, яке скидає голки на зиму.

"Ви мені скажіть, звідки діти про це будуть знати. Я не знаю про це! Можна, б*ін, якісь ребуси нормальні робить? Модрина! У мене більше слів нема", – звернулася блогерка до підписників.

Дитячий ребус. Джерело: Скриншот TikTok-відео @baglay1506

Мамі дитини не сподобалося з... Джерело: Скриншот TikTok-відео @baglay1506 Розгорнути

Реакція користувачів TikTok

Більшість коментаторів відповіли, що школярі навчаються саме для того, щоб отримувати нові знання:

– "Завдання і є для того, щоб пізнавати нове";

– "Так це ж ребус. Дізнались нове слово і дізнались, що є така рослина. Що поганого? Ви не знали, а дитина буде знати";

– "Хіба не для цього діти навчаються? Щоб дізнатись нове";

– "У ботсадах на екскурсіях розказували. В Умані їх (модрин. – Ред.) багато. Шикарні здоровенні дерева. Нормальний ребус";

– "Ото завдання для дітей, щоб трошки підтягнути знання батькам!";

– "Якщо дитина уважна на уроці, то слово "модрина" обов'язково звучало";

– "Питання не в ребусі, і не в дитині";

– "Але це ж не пальма! В Україні росте модрина, то для дитини добре – знати назви рослин! І не переживайте, діти дуже добре запам'ятовують назви героїв мультфільмів, ігор, цілі світи в Minecraft будуть. Нехай вчаться шукати відповіді";

– "Бачите, уже будете знати і ви, і ваша дитина";

– "Вітаю з новими знаннями";

– "Ні, будемо знати лише два хвойних дерева: ялинку і сосну. Дитина повинна розвиватися. В початкових класах знайомляться з цим деревом на уроках ЯДС".

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот TikTok @baglay1506

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