"Ми ніколи не були в Україні, але говоримо краще, ніж половина Верховної Ради": мережу захопило відео з братами-близнятами зі США

Брати-близнята, які зі своїм татом живуть у Бостоні, США, підкорили мережу своїм чудовим знанням української. Діти ніколи не були в Україні, проте вільно розмовляють українською мовою, співають українські пісні й обіцяли розповісти вірш Шевченка, якщо їхнє відео набере багато переглядів.

Шанувальники підтримують таку свідому позицію братів та дякують за виховання їхньому татові. Відео в Instagram, яке захопило мережу і зібрало багато коментарів, ділиться OBOZ.UA.

Що відомо

Брати-близнята з татом живуть у Бостоні, що в штаті Массачусетс, США. Їхній батько Остап родом з України і з самого дитинства прищеплював синам любов до української мови та українських традицій. Хлопці ще жодного разу не були в Україні, проте чудово володіють солов'їною і вільно нею спілкуються.

Родина веде свою сторінку в соцмережі Instagram, де публікує відео, записані українською. Так, зі сторінки видно, що хлопці захоплюються футболом та вболівають за Україну.

Відео братів, де вони розповідають про свою любов до солов'їної, підкорило мережу й набрало дуже багато коментарів та на момент публікації новини мало понад 133 тисячі переглядів.

"Люди питають, чи ми говоримо українською. Ми говоримо краще, ніж половина українського парламенту", – розповідає один із братів на відео.

Брати пообіцяли навіть заспівати для шанувальників пісню "Многая літа" або розказати вірш Тараса Шевченка, якщо відео набере багато переглядів.

При цьому були вдягнені у форму з українською символікою – тризубом і надписом Ukraine.

У коментарях шанувальники висловлюють свій захват та вдячність хлопцям за їхню позицію, а також їхньому татові за свідоме виховання молоді.

"Які милі хлопці! Дякую за підтримку! Приїздіть до мирної України!", "Які гарні розумні хлопчики!", "Великий комплімент батькам цих хлопчиків . Таке патріотичне виховання , навчання традиціям , історії свого роду в іншій країні – це величезна праця. Парубки дуже файні", – пишуть у коментарях.

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