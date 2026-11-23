"Ми виїхали закордон, щоб діти могли безпечно відвідувати школу". Українці влаштували дискусію через дистанційне навчання
Ілюстративне зображення. Укр...
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Мама школярки Ярослава Філіпчук розповіла, що свідомо обрала дистанційне навчання для своєї доньки у школі Львова. Жінка підкреслила, що не хвилюється за соціалізацію дитини.
Про це Філіпчук написала у дописі в Threads. За її словами, такий формат комфортний її доньці, а онлайн-навчання не означає менше спілкування з дітьми наживо.
Українці влаштували дискусію...
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"Онлайн навчання не означає менше спілкування наживо з дітьми і людьми. Це наш вибір разом із дитиною, відштовхуючись від того, як вона себе комфортніше почуває. Ми тестили по різному. І це варіант нам підійшов зараз прекрасно", – додала жінка.
У коментарях думки українців розділилися. Одні казали, що підліткам необхідно наживо спілкуватися не лише з однолітками, але і з вчителями, адже вони і так багато часу проводять у гаджетах. А дехто зазначав, що спеціально виїжджав за кордон, щоб діти могли безпечно відвідувати школу.
Як обрати дистанційне навчання.
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"Є як плюси так і мінуси такого навчання. Підліткам необхідно більше спілкуватися наживо, як з дітьми, так і з вчителями. Бо більшість часу вони і так проводять онлайн в гаджетах".
Чи потрібно переводити дитин...
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"Син з початку повномасштабного навчався дистанційно. Для нас це було максимально комфортно. Рівно до минулого року (7 клас), коли ми побачили, наскільки йде деградація в навчанні і соціалізації. Перевели в ліцей, з цього року навчається очно. Задоволені всі".
Водночас інші підтримали таку ідею навчання й зазначали, що під час онлайн-уроків більш комфортна атмосфера для дітей.
Коли варто перевести дитину...
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"Робіть так, як краще для вашої дитини. Є свої + і -. Але зростання буде лише в комфортній атмосфері. Мої батьки і учні дуже люблять мої онлайн-уроки. І мені подобається працювати з тими, кому це дійсно цікаво, ми з дітьми на одній хвилі".
Чи варто переводити дитину н...
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"Якщо б раніше, коли я вчилась, був онлайн, я б перевелась. Все залежить від дитини і від ситуації в класі. Є не лише спілкування в класі, булінг нікуди не подівся".
Батьки школярів посперечалис...
Джерело: Скриншот
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Раніше OBOZ.UA розповідав, що відео, як проходить дистанційне навчання українських школярів завірусилося в мережі.
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