"Ми виїхали закордон, щоб діти могли безпечно відвідувати школу". Українці влаштували дискусію через дистанційне навчання

Мама школярки Ярослава Філіпчук розповіла, що свідомо обрала дистанційне навчання для своєї доньки у школі Львова. Жінка підкреслила, що не хвилюється за соціалізацію дитини.

Про це Філіпчук написала у дописі в Threads. За її словами, такий формат комфортний її доньці, а онлайн-навчання не означає менше спілкування з дітьми наживо.

Українці влаштували дискусію... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Онлайн навчання не означає менше спілкування наживо з дітьми і людьми. Це наш вибір разом із дитиною, відштовхуючись від того, як вона себе комфортніше почуває. Ми тестили по різному. І це варіант нам підійшов зараз прекрасно", – додала жінка.

У коментарях думки українців розділилися. Одні казали, що підліткам необхідно наживо спілкуватися не лише з однолітками, але і з вчителями, адже вони і так багато часу проводять у гаджетах. А дехто зазначав, що спеціально виїжджав за кордон, щоб діти могли безпечно відвідувати школу.

Як обрати дистанційне навчання. Джерело: Скриншот

"Є як плюси так і мінуси такого навчання. Підліткам необхідно більше спілкуватися наживо, як з дітьми, так і з вчителями. Бо більшість часу вони і так проводять онлайн в гаджетах".

Чи потрібно переводити дитин... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Син з початку повномасштабного навчався дистанційно. Для нас це було максимально комфортно. Рівно до минулого року (7 клас), коли ми побачили, наскільки йде деградація в навчанні і соціалізації. Перевели в ліцей, з цього року навчається очно. Задоволені всі".

Водночас інші підтримали таку ідею навчання й зазначали, що під час онлайн-уроків більш комфортна атмосфера для дітей.

Коли варто перевести дитину... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Робіть так, як краще для вашої дитини. Є свої + і -. Але зростання буде лише в комфортній атмосфері. Мої батьки і учні дуже люблять мої онлайн-уроки. І мені подобається працювати з тими, кому це дійсно цікаво, ми з дітьми на одній хвилі".

Чи варто переводити дитину н... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Якщо б раніше, коли я вчилась, був онлайн, я б перевелась. Все залежить від дитини і від ситуації в класі. Є не лише спілкування в класі, булінг нікуди не подівся".

Батьки школярів посперечалис... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповідав, що відео, як проходить дистанційне навчання українських школярів завірусилося в мережі.