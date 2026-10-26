"На 50-60 грн можна непогано поїсти, але..." Нутриціологиня пояснила, що не так із шкільним харчуванням для 1–11 класів

Харчування дітей у школі має складатися з джерела білка, вуглеводів, овочів або фруктів. Якщо правильно формувати меню, включаючи до нього сезонні продукти, то можна скласти для школярів поживний прийом їжі на 50-60 гривень. Водночас не варто намагатися робити на таку суму "ресторанне" меню.

На цьому в інтервʼю OBOZ.UA зауважила нутриціологиня та фітнес-тренерка Майя Боровик. Вона підкреслила, що для дітей важливі не тільки калорії, а й якість раціону, який впливає на ріст, розвиток, самопочуття і здатність навчатися.

Шкільне харчування в Києві. Джерело: Допис у соцмережі Threads fedorchenko.ph

"Думаю, що на 50–60 гривень можна організувати для дитини досить непогане і збалансоване харчування, але це точно потребує грамотного планування", – зазначила нутріциологиня.

Вона переконана, що правильне формування меню, з використанням сезонних продуктів, круп, бобових, яєць, овочів, фруктів та доступних джерел білка, дозволить скласти "поживний прийом їжі без великої кількості дорогих продуктів".

"Я б дуже хотіла, щоб у шкільному харчуванні ми поступово відходили від підходу "аби дитина була сита" до "дитина отримала поживну і різноманітну їжу", – зазначає експертка.

Шкільне харчування в Києві. Джерело: Допис у соцмережі Threads fedorchenko.ph

За її словами, одним із варіантів обідів може бути, наприклад, каша або інший гарнір, яйце чи мʼясо, овочі та фрукт.

"Якщо ми говоримо саме про якісне, різноманітне і ще й смачне харчування, то бюджет, звичайно, досить обмежений. Особливо коли потрібно враховувати не тільки самі продукти, а й різноманітність раціону та потреби дітей різного віку. Тому я б сказала, що тут питання не тільки в самій сумі, а й у тому, наскільки грамотно нею розпоряджаються", – зауважила Боровик.

Ілюстративне зображення. Шкільна їдальня. Джерело: Facebook Євген Поляков

Нагадаємо, в Україні розширили програму безкоштовного харчування для школярів. Відтак гарячі обіди мають учні усіх класів. Держава виділяє на кожного школяра 50 гривень, проте у Києві вважають, що такої суми недостатньо. Там запропонували монетизувати шкільне харчування. Наприклад, гроші, які виділяють з держбюджету варто перераховувати на спеціальні картки. У такому разі дитина могла б сама обирати страви у їдальні, а батьки, за бажанням, могли б доплачувати за дорожчий обід.

Читайте на OBOZ.UA першу частину інтервʼю з Майєю Боровик, де вона розповіла про шкільне харчування та міфи про солодощі, в які вірять батьки.

Друга частина розмови з експерткою вийде у вівторок, 27 жовтня.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що нутриціологиня пояснила, яким має бути перекус школяра і що не варто класти в ланч-бокс.