"На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію": українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Українська мама Тетяна Швець пожалілася через витрати на репетиторів для своїх дітей і спровокувала дискусію в мережі. Жінка зазначила, що змушена допомагати з уроками до майже 12 ночі, тоді як о 6 ранку вже потрібно прокидатися на роботу.

У дописі в Facebook вона сказала, що діти відвідують додаткові уроки з іноземних мов, а тепер ще й потрібно додати репетиторів з фізики й геометрії. Швець зауважує, що кожне заняття потрібно оплачувати, і пожалілася на загальну вартість таких послуг для усіх її дітей.

"На годиннику 23:18. Ми вчимо геометрію, око вже смикається! Кожен ранок о 6:00 підйом. Працюю, як папа Карло, кручуся, як білка в колесі. Паралельно намагаюся вчити своїх дітей, допомагати з уроками, контролювати навчання. Сьогодні середня дитина підходить і каже: "Мамо, мені потрібен репетитор з фізики та геометрії". І тут у мене починає смикатися не тільки око! Англійська – додатково, німецька – додатково. Тепер фізика, геометрія… І це ще не кінець", – написала мама школярів.

Для чого потрібне домашнє завдання школярам. Джерело: freepik.com

Вона додала, що не має поняття, що їй потрібно робити: більше працювати чи менше спати, щоб допомагати з уроками.

У коментарях до допису жінку розкритикували. Зокрема, значна кількість українців вказувала на те, що потрібно визначити предмети, які дійсно подобаються дітям і до яких у них є хист. До того ж, не усім необхідна наука, а робітничі професії завжди мають попит.

"Не в усіх є що інвестувати. І не всім воно потрібно. Взагалі, якщо дитина каже, що потрібен репетитор, то це означає, що їй важко, а репетитор вже "розжує". Не всім вона потрібна та наука. Комусь потрібно бути водіями, продавцями, швачками та кондитерами".

Українці посперечалися через... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Не намагатися осягнути неосяжне. Якщо не встигаєте, сфокусуватися на тому, що потрібно, або що цікаве. Від своєї дитини я вимагаю математику (алгебра, геометрія) і англійську. В цьому і сам допомагаю і репетитори є. Все інше – як є, так є".

Для чого потрібні репетитори школярам. Джерело: Скриншот

Тоді як інші дивувалися, що якщо вони проживають за кордоном, то перебувають у безпечному середовищі, тож незрозуміло, чому у дітей такі проблеми у навчанні.

"Дивуюся з допису мами. Це ви десь за кордоном? То чому ваші діти потребують репетитора? Там же немає тривог, і діти навчаються в школі. Це в Україні зараз проблема: чи вижити під час обстрілів, чи щоб щось діти вивчили".

Українці влаштували дискусію... Джерело: Скриншот Розгорнути

"А навіщо така школа, що вам на усі предмети репетитори треба?"

Для чого потрібні репетитори дітям. Джерело: Скриншот

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