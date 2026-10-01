На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

Фраза про перенесення візиту "на годину вперед" викликала палкі суперечки та розділила користувачів соцмережі на два табори. Дискусію запустила українка на ім’я Ельвіра Султанова.

На своїй сторінці у Threads вона запитала, як люди сприймають це формулювання, коли йдеться про зміну часу прийому. "Уявіть, що у вас запис кудись на 15:00. Вам телефонують і кажуть: "Перенесемо запис на годину вперед". На котру годину ви прийдете? Бо я, здається, щойно знайшла питання, яке ділить людей на два табори", – написала у своєму дописі Ельвіра.

З'ясувалось, не всі однаково... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як виявилося з коментарів, єдиного розуміння фрази серед людей немає. Більшість переконана, що "вперед" означає пізніше, тобто о 16:00. "До цього допису взагалі не думала, що тут можуть бути розбіжності у трактуванні. Бо вперед – це на годину пізніше, значить, 16:00", – ділиться одна з дописувачок. Інші підтримують цю логіку й додають, що якби йшлося про 14:00, то використали б формулювання "на годину раніше".

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Деякі коментатори навмисно з... Джерело: Скриншот Розгорнути

Утім, чимало користувачів трактують фразу з точністю до навпаки й готуються приходити саме на 14:00. Вони аргументують це тим, що 14:00 за часовою шкалою йде попереду 15:00, тому посунути час "вперед" означає зробити це раніше. "14:00 йде попереду 15:00. Тому "на годину вперед" – це на 14:00. На "годину пізніше" – це 16:00", – пояснюють прихильники такої логіки.

Тих, хто "на годину вперед"... Джерело: Скриншот Розгорнути

Крапку в дискусії ставить словникове визначення слова "вперед". Одне з його тлумачень прямо вказує на те, що щось відбудеться у майбутньому. Його пов’язуємо з тим, як рухаються стрілки по циферблату годинника. Коли нам треба перевести їх уперед, то час плюсується до поточного. Саме так відбувається у момент переходу на літній час.

Словник тлумачить слово "впе... Джерело: Скриншот Розгорнути

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