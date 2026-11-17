На інженерію вступатимуть ті, хто краще складе історію, а не фізику: Тетяна Вакуленко пояснила, чому варто залишити модель НМТ 3+1

Директорка центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко не вбачає необхідності змінювати модель національного мультипредметного тесту (НМТ), який складається з трьох обовʼязкових предметів і одного на вибір. За її словами, це відобразиться як на якість навчання у школі, так і на шансах вступу.

На цьому Вакуленко зауважила в інтервʼю виданню "Дзеркало тижня". Вона пояснила, що у такому разі школи навчатимуть дітей лише трьом предметам, які необхідно скласти. Якщо ж під час вступу не буде четвертого профільного предмета, то шанси вступити до вишів матимуть учні, які мають вищі бали.

"Таке рішення вплине на школу, яка отримає чіткий сигнал – потрібно вчити лише три обов'язкові предмети. Вплине воно і на шанси на вступ дітей, у яких є високі очікування від НМТ. Вони протягом кількох років додатково готувалися до тесту з четвертого предмета, бо він є профільним для їхньої майбутньої спеціальності. Під час вступу бал за цей предмет множать на спеціальний коефіцієнт, – отже, збільшуються шанси стати студентом. Якщо четвертого профільного предмета на НМТ і під час вступу не буде, то на інженерію, наприклад, вищі шанси стати студентом матиме учень із кращим балом з історії, а не той, хто краще знає фізику", – сказала Вакуленко.

82% вступників повідомили про втому від НМТ. Джерело: Скриншот

Вона також додала, що серед труднощів, з якими стикаються вступники, – втома і зниження концентрації під час складання чотиригодинного тесту в один день. Так, у 39% учнів вистачило сил лише на перші два предмети, а 43% під кінець іспиту справлятися із завданнями стало складніше.

Директорка УЦОЯО зазначила, що у цьому сенсі ініціатива скоротити кількість предметів логічна, адже таким чином зменшиться навантаження на дітей.

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