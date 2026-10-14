"Напишіть ще більшими літерами: "Я НЕ СЛІПА"! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу

Мама четвертокласника пані Анна показала щоденник її сина, в якому вчителька великими літерами червоним маркером поставила одиницю за поведінку. Попередньо воно було написано ручкою у рядку, проте хлопчик, ймовірно, не погодився з думкою педагогині і перекреслив його.

У дописі в Threads жінка розповіла, що її син має РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності). На перервах дітям не можна бігати, проте школяр не дотримувався цих правил, за що й отримав зауваження.

Зауваження вчительки в щоден... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зауваження вчительки в щоден... Джерело: Скриншот Розгорнути

Користувачів мережі обурила така реакція педагогині. Вони радили дописати ще більшими літерами, що вона має гарний зір. Крім того, дехто зазначав, що за нормами реформи Нової української школи у початкових класах відсутні щоденники, а вчитель має оцінювати знання, а не поведінку. А хтось зазначав, що в тих умовах, в яких нині працюють педагоги, не в усіх витримує нервова система.

Українців обурило зауваження... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Не давати щоденник в школу, бо він не обов'язковий. Спитати у вчительки чи добре вона вивчила вимоги НУШ".

Вчителька написала зауваженн... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Вчора подруга розповіла про причини, чому її малому робили зауваження. З того я зробила висновки, що схоже, що вчителева нервова система вийшла з чату".

Школяр, який має РДУГ, отрим... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Поясніть вчителю, що оцінюються знання, а не поведінка. За поведінку може бути зауваження. І так, вчитель пише ручкою червоною (або зеленою), а учень синьою. Бо до вчителя теж є зауваження".

Чи має право вчитель робити... Джерело: Скриншот Розгорнути

Авторка допису додала, що мала розмову з учителькою й вони порозумілися.

Нагадаємо, в Україні оцінки за поведінку було скасовано у 2000 році. У радянські часи такі бали потрібні були для здобуття вищої освіти та для відсіювання учнів, які не відповідали "стандартам будівника комунізму". Так, оцінка нижче за "добре" могла стати приводом для відрахування зі школи. А за незадовільну поведінку випускникам видавали не шкільний атестат, а довідку про освіту, з якою не можна було навчатися далі.

Нині реформа Нової української школи не передбачає оцінок за поведінку. Натомість є країни, де така тенденція повертається. Зокрема, у Болгарії ввели таку ініціативу цьогоріч у школах та дитячих садках. Також бали за поведінку виставляють у Польщі, Німеччині, Норвегії.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що школяр попросив вчительку вимкнути камеру на онлайн-занятті, адже вона його лякає.