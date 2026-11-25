"Нарешті не совок!" Свято осені у дитсадку на Вінниччині захопило мережу. Вірусне відео

У мережі завірусилося відео з осіннього свята у дитячому садку на Вінничині. Українців захопила артистичність дітей. Дівчатка та хлопчик танцювали під пісню виконавиці YAKAYA "Припинда".

Відео у TikTok виклала одна із мам з ніком TanellaDerun. Допис набрав понад 500 тисяч переглядів та більш ніж 25 тисяч вподобайок. У коментарях користувачі мережі підкреслювали сучасність танцю водночас з українським мотивом, змістивши увагу з радянського.

"Дівчинка в останньому ряду бере все від свята".

Мережу вразив запальний танець у дитсадку. Джерело: Скриншот

"Як сучасно і в той же час по-українськи! Молодці дорослі, що навчили і діти, що так весело і гарно виконали".

Українців вразив танець у ди... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Обожнюю, коли музкерівник обирає треки сучасних виконавців! Дітки молодці".

А хтось казав, що за кордоном немає подібних свят.

"Працюю в садочку в Польщі, то скажу так: вони такого б точно не придумали. Все сухо і без емоцій. Ви молодці".

Мережу вразило свято осені у... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Діти прям відіграли по справжньому, артисти".

Українців вразив танок на святі осені. Джерело: Скриншот

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