Навчання в серпні й кілька класів в одній кімнаті: українка здивувала фактами про школу в Шотландії

Шкільна система в Шотландії суттєво відрізняється від української і може здивувати різними своїми цікавими аспектами – від відсутності звичних оцінок та домашніх завдань до занять у школі у форматі open space. Про особливості навчання першокласників розповіла українка на ім’я Аліна, яка мешкає у Шотландії.

Своїм досвідом жінка ділиться у соцмережах. А про перші дні свого сина у шотландській початковій школі вона розповіла в Instagram.

За словами Аліни, чи не найбільшим сюрпризом для неї став сам формат організації шкільного простору. У деяких шотландських закладах декілька класів навчаються в одному великому приміщенні, поділеному на умовні зони. "Перший і другий класи знаходяться в одному великому приміщенні, яке умовно поділене на різні зони. Уявіть собі, який там вулик, коли вони всі разом! А це, на секундочку, чотири класи", – розповіла жінка.

Серед інших ключових відмінностей шотландської початкової освіти Аліна особливо виділила такі:

Відсутність бальної системи оцінювання. У початкових класах учитель лише відстежує індивідуальний прогрес учня та визначає теми для доопрацювання. Звичні оцінки з'являються вже у старшій школі.

У початкових класах учитель лише відстежує індивідуальний прогрес учня та визначає теми для доопрацювання. Звичні оцінки з'являються вже у старшій школі. Мінімум домашніх завдань. Самостійне навантаження на школярів практично відсутнє. Завдання можуть надсилати лише раз на тиждень, і вони орієнтовані виключно на закріплення вже пройденого в класі матеріалу.

Фокус на творчості. У першому класі діти більшість часу малюють, ліплять та створюють вироби власними руками.

У першому класі діти більшість часу малюють, ліплять та створюють вироби власними руками. Графік та канікули. Навчальний рік у Шотландії розпочинається не у вересні, а ще в серпні. Протягом року передбачено кілька канікулярних періодів, зокрема уже незабаром почнуться осінні.

Щодо харчування, то школа забезпечує учнів безкоштовними обідами. Навчальний день триває з 09:00 до 15:00, тому батьки додатково дають дітям із собою ланчбокси для перекусів. Аліна також зауважила, що шкільне меню інколи буває специфічним, тому в дні, коли дитина відмовляється від шкільного обіду, доводиться давати додаткову їжу з дому.

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