Найкраща вчителька України 2026 розповіла про "перевернуті класи": як навчати дітей під час повітряних тривог

Переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2026 та вчителька англійської мови Світлана Меркулова розповіла, як навчає дітей під час повітряної тривоги. Педагогиня керується правилом, коли викладач має говорити 20% часу уроку, а учні – 80%. Крім того, вона дотримується трьох китів у навчанні.

Про це Меркулова розповіла в інтервʼю Освіторії. Педагогиня дотримується правил травмаінформованої педагогіки, перевернутого класу і проєктного навчання.

Світлана Меркулова з міністр... Джерело: Facebook / Світлана Меркулова Розгорнути

Що таке перевернутий клас

Замість того, щоб діти просто зазубрювали нову теорію та лексику, вони опрацьовують удома через короткі інтерактивні відео чи Reels від носіїв мови. У класі – одразу перехід до практики. В умовах повітряних тривог чи блекаутів це дає учням гнучкість: вони вчать базу у власному темпі, а на уроці можна фокусуватися на дискусіях та мовних іграх.

Травмаінформована педагогіка

Як тренерка проєкту "Стійкі вчителі – стійкі діти" педагогиня усвідомлює важливість емоційно стабільного стану для успішного навчання. Тож, кожен урок починає з емоційного "чекіну". Для школярів, які пройшли через випробування війни, це питання безпеки, адже стрес суттєво знижує когніцію. Травмапедагогіка створює безпечний простір, де дитина заспокоюється і знову стає здатною творити та вільно говорити.

Проєктне навчання

Учні Меркулової вчать англійську через створення реальних продуктів: від кулінарних змагань до гри "Виживання на безлюдному острові".

Світлана Меркулова стала кра... Джерело: Facebook / Світлана Меркулова Розгорнути

Нагадаємо, Світлана Меркулова з Ірпеня стала переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2026. Серед її випускників – 200-бальники на національному мультипредметному тесті (НМТ) та призери обласних олімпіад. Педагогиня вважає, що навіть в укритті можливо дебатувати про важливе, планувати подорожі та мріяти. Найкраща вчителька 2026 року також навчає колег інструментів емоційної підтримки дітей. Переможниця отримала 1 мільйон гривень винагороди.

У дитинстві Меркулова мріяла стати перекладачкою. На третьому курсі університету, під час практики її попросили підмінити вчителя в школі і замість сухої теорії вона влаштувала учням віртуальну подорож – з меню лондонських кав’ярень, оголошеннями в аеропортах і діалогами в метро. Після уроку один з учнів сказав, що вперше зрозумів: англійська – це не лише правила, а цілий світ. Тоді педагогиня й обрала школу.

Після 2022 року робота освітянки набула нового сенсу. В Ірпені, який пережив окупацію та обстріли, англійська стала для дітей не лише шкільним предметом, а способом говорити про майбутнє. Навіть в укритті учні просять спланувати з ними першу подорож після перемоги – і для педагогині це знак, що школа здатна тримати надію.

Раніше OBOZ.UA розповідав про освітян, які стали переможцями у номінаціях Global Teacher Prize Ukraine 2026.