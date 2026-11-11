Найкращі університети України 2026: які 50 вишів увійшли до рейтингу

Національний університет "Львівська політехніка" став лідером у рейтингу кращих закладів вищої освіти 2026 року в Україні. Виш випередив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.ʼ

До першої п’ятірки також увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Рейтинг підготували фахівці освітнього порталу Education.ua.

ТОП-50 найкращих університетів України 2026 року

Національний університет "Львівська політехніка"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Український державний університет науки і технологій

Національний університет "Київський авіаційний інститут"

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Державний торговельно-економічний університет

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Ужгородський національний університет

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Львівський національний медичний університет імені Короля Данила

Академія мистецтв імені Павла Чубинського

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний університет "Одеська політехніка"

Сумський державний університет

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровська академія музики

Національний університет "Одеська юридична академія"

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Харківський національний медичний університет

Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра

Західноукраїнський національний університет

Вінницький національний технічний університет

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Запорізький національний університет

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Київський національний університет будівництва і архітектури

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Український католицький університет

Національний університет водного господарства та природокористування

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Одеський національний медичний університет

Дніпровський державний медичний університет

Полтавський державний медичний університет

Івано-Франківський національний медичний університет

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

Національна музична академія України

Як визначали найкращі виші України

Під час формування рейтингу враховували кількість заяв від вступників, їхній середній конкурсний бал та ліцензований обсяг університетів. Також оцінювали співвідношення кількості студентів і викладачів та чисельність науково-педагогічних працівників із науковими ступенями.

Окрему увагу приділили науковій діяльності. Для цього використовували індекс Гірша, який характеризує публікаційну активність і цитованість наукових праць, а також дані про кількість зареєстрованих патентів. Усі показники приводили до єдиної шкали та застосовували вагові коефіцієнти.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що 18 українських вишів увійшло до престижного міжнародного рейтингу наукової активності.