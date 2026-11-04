Time to read1 хв
4,5 т.

Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці

Ольга Випирайленко

Ілюстративне зображення. Яки...

Розгорнути

Найпопулярнішим закладом передвищої освіти за кількістю поданих став Фаховий коледж "КАІ ТЕХ" Національного університету "Київський авіаційний інститут". Другим у списку опинився коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету, третім – Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Про це повідомляє Державне підприємство Інфоресурс. Ще два заклади – Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету та Житомирський агротехнічний фаховий коледж розмістилися відповідно у пʼятірці найпопулярніших серед вступників.

Який коледж став найпопулярн...

Джерело: ДП Інфоресурс

Розгорнути

Найзатребуванішою спеціальністю серед вступників у коледжі в 2026 році, яких було зараховано на бюджет, стало Медсестринство – 7 469 студентів. Другу позицію зайняло Будівництво і цивільна інженерія – 4 085, третю – електрична інженерія – 3 847.

Найпопулярніша спеціальність...

Джерело: ДП Інфоресурс

Розгорнути

цьогоріч зросла кількість бажаючих та зарахованих до коледжів учнів, а також зʼявилася нова популярна спеціальність – машинобудування. Також вступ-2026 продемонстрував зростання кількості студентів, які навчатимуться за напрямами електрична інженерія, будівництво та цивільна інженерія, автомобільний транспорт, облік і оподаткування.

Скільки вступників зарахован...

Джерело: ДП Інфоресурс

Розгорнути

Всього до закладів фахової передвищої освіти зараховано 172 365 студентів, тоді як у 2025 році таких було 134 121. На бюджет цьогоріч загалом вступило 70 717 учнів, на контракт – 101 648.

Водночас за кількістю зарахованих найпопулярнішою стала спеціальність Менеджемнт, на яку зарахували 23 452 студенти. Другою у списку – Електрична інженерія – 16 677, третьою – Облік і оподаткування – 16 456.

Скільки заяв було подано до...

Джерело: ДП Інфоресурс

Розгорнути

Всього у 2026 році до коледжів надійшло 412 182 заяви, серед яких 230 139 – від вступників після 9 класу, 154 151 – випускників 11 класів.

Скільки вступників зарахован...

Джерело: ДП Інфоресурс

Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в Україні хочуть змінити правила об'єднання університетів.

Схожі теми
Вступна кампанія-2026Освіта в УкраїніУкраїнаколедж
0