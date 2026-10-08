Не бійтесь помилок: найкраща вчителька України дала дві ключові поради, як вивчити англійську без зубріння

Для ефективного та швидкого опанування англійської мови потрібні першочергово щире бажання та відсутність страху перед помилками. Таку пораду дала переможниця національної премії Global Teacher Prize 2026, вчителька англійської з Ірпеня Світлана Меркулова.

Своїми порадами вона поділилася в ефірі телемарафону "Єдині новини" під час розмови з ведучою Оленою Фроляк. За словами педагогині, єдиного універсального секрету успішного опанування іноземної мови для всіх не існує – вон завжди вимагає комплексного підходу та підбору методу під власні особливості. Втім, головною рушійною силою залишається правильне ставлення до власних промахів у процесі навчання.

"Історії успіху – це завжди шліфування майстерності помилками. І чим більше ти їх зробиш, тим майстернішим ти потім станеш", – наголосила Меркулова. Педагогиня зазначила, що ключовими для успіху є два чинники: внутрішнє бажання вчитися та здатність не зупинятися після невдач, продовжуючи практику навіть із помилками.

Окремо найкраща вчителька країни звернула увагу на розмовну практику для сором'язливих людей. Вона зауважила, що класичний комунікативний метод підходить не всім, адже інтровертам буває важко відкритися й здолати мовний бар'єр у спілкуванні з іншими.

Втім, сучасні технології подарували їм чудову альтернативу – додатки на основі штучного інтелекту. Завдяки ним такі люди можуть тренувати лексику та навіть вести повноцінні діалоги з ШІ без побоювання бути засудженими за неправильно сказану фразу. Для інтровертів це стає безпечним містком до вільного володіння іноземною мовою перед тим, як перейти до живого спілкування, переконана Меркулова.

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