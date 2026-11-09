Не "брущатка": як сказати правильно українською
Старовинні українські вулиці...
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Гуляючи центральними вулицями Львова або Чернівців, або, скажімо, їдучи вулицею Богдана Хмельницького у Києві, ми бачимо під ногами доволі незвичне як для сучасного світу покриття із гладеньких обтесаних каменів, тісно підігнаних один до одного. Але як ви називаєте їх українською мовою?
Часто в розмовах можна почути слово "брущатка". OBOZ.UA розбирався, чи варто його вживати і чим краще замінити.
Тлумачення слова "брущатка".
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Насправді українські словники фіксують варіант "брущатка". Проте маркують його як розмовне та маловживане. Тому назвати його строго літературною нормою можна навряд. Дехто відмовляється від нього, як від кальки з російської, намагаючись зробити своє мовлення якомога чистішим. І в цьому є свій резон.
Тлумачення слова "брук".
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Тому, якщо вам потрібно описати викладену обтесаним камінням дорогу, чи не найбільш точним словом тут стане "брук". Воно так і тлумачиться: дорога або вулиця, вимощена камінням, брукняком. Цей іменник неодноразово зустрічаємо в літетарурі:
- Розтинався раптом голосний гуркіт коліс по бруку (М. Коцюбинський);
- Кам'яниці й брук, трамваї, авто не змогли подолати цих гордих горбів, що прийняли вагу міста не як тягар поразки, а як корону перемоги (В. Підмогильний);
- Ось вони [люди] йдуть бруком великого міста (І. Багряний);
- Брук був такий розбитий, що шофер об'їжджав його узбіччям (О. Копиленко).
Проте можна вжити і варіант "бруківка". Цей іменник є абсолютним синонімом слова "брук". Ба більше, зараз його можна почути у розмовному мовленні навіть частіше.
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