"Не было бы счастья, да несчастье помогло": як перекласти українською

Як буде українською - не был...

Українська мова багата на влучні прислів'я та приказки. Чимало відомих російських висловів мають українські відповідники, які звучать природно та зберігають той самий зміст.

Один із таких висловів – "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Його використовують, коли неприємна подія несподівано обертається чимось хорошим. OBOZ.UA розповідає, як правильно передати цю думку українською та які народні прислів'я можна використати.

В українській мові є власні образні вислови, які передають аналогічний зміст.

Найвлучніші відповідники:

"Лихо не без добра".

"Немає злого, щоб на добре не вийшло".

"Не бачив гіркого, не бачить і солодкого".

Уявімо ситуацію: людина не отримала роботу, про яку давно мріяла, але невдовзі знайшла значно кращу можливість. У такому випадку можна сказати: "Лихо не без добра".

Інший приклад: через несподіване скасування поїздки родина залишилася вдома й змогла провести разом час, якого раніше постійно бракувало. Тут доречним буде вислів "Немає злого, щоб на добре не вийшло".

А прислів'я "Не бачив гіркого, не бачить і солодкого" можна використати, коли йдеться про життєвий досвід, подолання труднощів та вміння цінувати хороші моменти.

Дослівний переклад іноземних приказок не завжди передає особливості українського мовлення. Натомість народні прислів'я зберігають образність, лаконічність і природне звучання.

До речі, популярний вислів "два сапога пара" – типова мовна калька, що виникла внаслідок дослівного перекладу російської приказки. Так кажуть про людей, які схожі за характером, манерами, поглядами, поведінкою чи способом життя. Як перекласти цей фразеологізм українською – читайте у матеріалі.

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