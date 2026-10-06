Не кажіть "шиповнік": як правильно українською

Назви звичних рослин часто здаються настільки очевидними, що ми рідко замислюємося, чи правильно їх уживаємо. Саме так сталося зі словом "шиповнік", яке можна часто почути в побуті.

OBOZ.UA розповідає, що це калька з російської. Українською цей кущ називається шипшина.

Назва пов’язана зі словом "шип", тобто колючка. Це цілком логічно: гілки рослини вкриті гострими колючками, які легко помітити навіть здалеку.

Слово має давнє слов’янське походження і давно закріпилося в українській мові. Тому шипшина – традиційна українська назва.

Правильно казати:

плоди шипшини;

чай із шипшини;

кущ шипшини;

відвар із шипшини;

варення з шипшини.

Форми "шиповнік" і "шиповник" є ненормативними для української літературної мови.

Шипшина належить до роду троянда, тому назва "дика троянда" теж зрозуміла й поширена. Її квіти справді нагадують прості троянди, а після цвітіння на гілках з’являються характерні червоні або помаранчеві плоди.

У народній мові шипшина мала й інші назви. У різних регіонах можна було почути слова ружа, рожа, шипок, свороборина та інші місцеві варіанти.

Одне з незвичних народних найменувань шипшини – свербивус. Таку назву пов’язують із дрібними волосками всередині плодів. Вони можуть подразнювати шкіру та слизові, якщо потраплять на них під час очищення ягід.

До речі, російський вислів "обещанного три года ждут" часто вживають, коли хтось довго не виконує обіцянку або коли на обіцяне доводиться чекати невідомо скільки. В українській мові є чимало власних приказок і прислів’їв із дуже схожим змістом. Деталі – читайте у матеріалі OBOZ.UA.

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