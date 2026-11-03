"Не хочете здавати гроші – не здавайте, але…" Вихователька відповіла батькам, які скаржаться на побори в дитсадках

Вихователька закладу дошкільної освіти пані Світлана звернулася до батьків, які скаржаться на побори у дитсадках. Зокрема, вона звернула увагу, що їх ніхто не змушує здавати кошти на потреби групи, проте у такому разі діти не матимуть повноцінних занять.

У дописі в TikTok педагогиня зауважила, що без принтера, ноутбука, завдяки яким вона може зробити дидактичні ігри для дітей, важко організувати їх повноцінний розвиток. Зокрема, вона звернула увагу і на засоби гігієни, адже за їх відсутності, вихователька не зможе допомагати вихованцям під час процедур догляду за собою протягом часу перебування у дитсадку.

"Якщо ви не хочете щось здавати, будь ласка, не здавайте. Ніхто вас до цього не змушує. Але врахуйте те, що якщо у мене не буде чим займатися з дітьми, то я цього не зможу зробити. Наприклад, у мене є ламінатор, чи принтер, якщо у мене є ноутбук, я своїм користуюся, якщо у мене є це все, я зможу зробити багато дидактичних ігор для дітей, я зможу їх розвивати. З ними гратися, займатися. Якщо у мене є, наприклад, колонка, я можу ставити їм щось для рухливих ігор, якесь музичне забезпечення", – пояснює педагогиня.

"Якщо у мене є великий телевізор, я можу дітям показувати якісь розвиваючі ролики, ми зможемо робити якісь інтерактивні ігри. Це дуже цікаво і дуже корисно. Якщо у мене є серветки, я обов'язково витру дітям носа. Якщо у мене є туалетний папір, всі гігієнічні навички, я зроблю процедури до певного періоду, коли вони вже мають це робити самостійно", – додає вона.

Вихователька зазначає, що "рахувати листочки на дереві і каштанчики" не матиме ефекту, адже, наприклад, є більш здібні діти, яким потрібні цікавіші заняття. Тоді як витрачати свою зарплату на забезпечення вихованців неможливо, адже її ледве вистачає на оплату комунальних послуг та власних потреб.

Для чого здавати кошти у дитсадку. Джерело: Freepik

"У мене навіть інколи грошей не залишається. Це я не жаліюся, я просто вам кажу, щоб ви розуміли. І міф про те, що нас забезпечує держава, це всього лиш міф", – пояснює пані Світлана.

Вона додає, що їй, як вихователю, немає різниці, чи здають кошти батьки на потреби дітей, бо з радістю займається з вихованцями. Так, наприклад, група може грати у рухливі ігри або почекати батьків, та у разі відсутності додаткових матеріалів педагогиня все одно "відпрацює свій час".

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