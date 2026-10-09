Не "почтальйон": як правильно сказати українською

9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти. Це чудова нагода згадати не лише про людей, які доставляють нам листи та посилки, а й про правильні українські назви їхньої професії.

Адже звичне для багатьох слово "почтальйон" прийшло з російської мови, тоді як українська має власні відповідники. OBOZ.UA розповідає, як говорити правильно.

Насамперед варто звернути увагу на слово "пошта", від якого утворено назви професій. Воно потрапило до української мови через польське poczta, що походить від італійського posta. Колись так називали місця, де під час подорожей змінювали коней, а згодом слово почало позначати систему пересилання кореспонденції.

Українською правильно говорити "пошта", а не "почта". Відповідно, людину, яка працює в поштовій службі, можна назвати поштарем.

Ще один поширений і цілком природний український відповідник – листоноша. Це працівник пошти, який доставляє листи, газети та іншу кореспонденцію адресатам.

Цікаво, що в українській мові існує і слово "поштальйон". Як зазначає словник "Горох", воно означає поштаря, проте має позначку "застаріле".

У сучасному мовленні краще використовувати назви "поштар" або "листоноша".

До речі, сьогодні дедалі частіше можна почути й слово "кур'єр". Воно походить із французької мови й означає посланця або гінця. Так називають працівника, який доставляє документи, товари, посилки та інші відправлення.

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