Не війна, не зарплата, не уроки в укритті: причина звільнення української вчительки зі школи обурила мережу

Українська мама школярки Поліна Цивільска розповіла, що вчителька її дитини звільнилася через батьків, які жалілися директору на ситуації, які від не залежали від педагога. Жінка щемливо зауважила, що не повномасштабна війна, уроки в укритті чи зарплата стали причиною того, що шкільна викладачка вирішила піти з роботи.

Про це Цивільска написала у дописі в Threads. Вона зауважила, що у причині звільнення вчительки себе звинувачують діти, а її донька зовсім засмутилася і плаче.

Вчителька звільнилась зі шко... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Вчителька моєї дитини подала заяву на звільнення. Не через складну ситуацію в країні. Не через важкість проводити уроки в укритті, не через постійні тривоги і потребу бути з власним сином під час віддаленого навчання. А через батьків, які просто довели до того, що людина звільнилась. Замість того, щоб слухати вчителя, вони йдуть до директора та в Міносвіти жалітися на те, де вчителька безсила. Тепер донька плаче і діти думають, що це через них йде улюблена вчителька", – розповіла Цивільска.

У коментарях користувачі мережі ділилися, що подібні ситуації нерідко складаються у школах і вчителі йдуть з посад через претензії батьків. Проте значна кількість українців зазначала, що на рішення впливають і зарплати педагогів.

Чому звільняються вчителі зі школи. Джерело: Скриншот

"Ми з Вами не в одному класі? У нас вчителька просто залишила класне керівництво через постійні претензії батьків".

Чому вчителі звільняються зі школи. Джерело: Скриншот

"У мене така ж сама причина звільнення. Точніше – остання крапля".

"От власне через це я і закінчила карʼєру вчителя після 4 років роботи. Зарплати вистачало на базові потреби, діти лапочки, але батьки – це окремий вид абʼюзу".

Через що вчителі звільняються зі школи. Джерело: Скриншот

"В мене батьки однокласниці довели до того, що звільнилась наша класний керівник і моя улюблена вчителька історії".

Вчителі звільняються зі школи через батьків. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 40% українських шкіл мають дефіцит вчителів. Наявність вакансій зумовлена міграцією, мобілізацією окремих працівників, демографічними змінами в громадах, а також низькою престижністю педагогічної роботи. 57% шкіл не мають вакантних посад педагогічних працівників. Однак у 40% закладів спостерігається незначний дефіцит кадрів (до 10%), а 3% шкіл повідомили про нестачу понад 10% педпрацівників.

Водночас керівники закладів зазначають, що кадрові потреби частково покриваються за рахунок сумісництва, внутрішнього переміщення педагогів і залучення молодих фахівців.

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