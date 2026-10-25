"Не змушуйте дитину їсти": нутриціологиня окреслила роль батьків у харчуванні школярів

Завданням батьків є забезпечити дитині доступ до різноманітної їжі та сформувати режим, а не змушувати її доїдати кожну порцію. Треба, аби школярі розуміли відчуття голоду і ситості та їли тоді, коли справді голодні.

Про це OBOZ.UA розповіла нутриціологиня Майя Боровик. "І найголовніше – я б не змушувала дитину їсти тільки тому, що "вже час", – наголосила вона.

Скільки прийомів їжі повинно бути в дитини

Універсальної кількості прийомів їжі, яка підходила б абсолютно всім дітям, немає. Все залежить від віку, активності, режиму дня, навчання, тренувань і навіть від того, наскільки великі порції дитина зʼїдає за основні прийоми їжі.

У більшості випадків це сніданок, обід і вечеря і за потреби один-два перекуси. Останні є цілком допустимими, це нормальна частина раціону, особливо якщо між основними прийомами їжі велика перерва або дитина має високу фізичну активність.

"При цьому я б не радила робити перекуси постійним "під’їданням" впродовж усього дня. Краще, щоб дитина розуміла відчуття голоду і ситості та їла тоді, коли справді голодна", – сказала нутриціологиня.

Боровик також не радить батькам використовувати солодощі як нагороду за хорошу поведінку чи навчання.

"Коли ми говоримо: "Отримаєш цукерку, якщо добре напишеш контрольну", ми мимоволі робимо солодке чимось особливо цінним. Краще, щоб це була просто їжа, яку дитина іноді їсть із задоволенням", – пояснила вона.

Водночас дуже важливо не робити з солодкого "заборонений плід". Дитина має знати, що солодощі – це просто їжа, яку ми їмо помірно, а не щось страшне або "погане".

Що давати дитині до школи

Нутриціологиня не бачить нічого поганого в тому, щоб дитина брала до школи бутерброд, печиво чи йогурт. Але важливо звертати увагу на деталі.

Наприклад, йогурт Боровик радить обирати натуральний або з мінімальною кількістю доданого цукру. Водночас якщо дитина любить фруктовий йогурт, це теж не означає, що його потрібно повністю забороняти.

Печиво для регулярного перекусу краще обирати із більш простим складом: без великої кількості цукру, сиропів і трансжирів. Батькам спеціалістка радить дивитися саме на склад і харчову цінність продукту.

"До цукру в раціоні дітей я ставлюся без крайнощів. Я не вважаю, що дитину потрібно повністю позбавляти солодкого, тому що це часто, навпаки, формує ще більшу цікавість до забороненого продукту. Але, звичайно, важливо контролювати кількість саме доданого цукру в раціоні", – сказала наша співрозмовниця.

У випадку з горіхово-фруктовими батончиками варто розуміти – те, що батончик зроблений із фініків, сухофруктів і горіхів, не робить його автоматично кориснішим за будь-який інший солодкий продукт. Сухофрукти містять природні цукри, а деякі батончики додатково містять сиропи або цукор. Тому варто звертати увагу на склад і харчову цінність.

"Дитина може їсти солодощі, але вони не повинні витісняти з раціону нормальну їжу – крупи, овочі, фрукти, білкові та молочні продукти", – наголосила Майя Боровик.

Серед солодощів для дітей, крім фруктів і сухофруктів, вона виокремила чорний або молочний шоколад, домашню випічку, сирники, запіканки, млинці, вівсяне печиво, морозиво, зефір, пастилу. Час від часу дитині можна давати навіть звичайну цукерку чи печиво – це абсолютно нормально, зазначила нутриціологиня.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Міністерстві охорони здоров'я України застерегли, що деякі страви та популярні продукти для шкільного ланчбокса можуть завдати шкоди здоров’ю дитині та негативно вплинути на її самопочуття та успішність.