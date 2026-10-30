Не звертайте увагу чи уваги? Є просте правило для запам'ятовування
Коли потрібно вживати родови...
Джерело: magnific.com
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Часом сущі дрібниці помітно псують нам життя. В такі моменти хочеться порадити людині не звертати на них увагу. Чи все ж не звертати уваги? У мовленні тих, хто спілкується українською мовою, можна почути обидва варіанти.
Розібратись, як правильно, вирішила репетиторка Оксана Миколаївна. Пояснення, вона опублікувала у своєму Instagram-блозі.
Як пояснила педагогиня, все залежить від заперечної частки не. Від її присутності чи відсутності залежить, в якому відмінку повинен вживатись іменник.
"Якщо ви щось заперечуєте, то поруч повинно бути слово в родовому відмінку (кого? чого?) – уваги. А якщо ви не заперечуєте, то поруч повинно бути слово в знахідному відмінку (знаходите кого? що?) – увагу", – пояснила репетиторка.
За аналогічним принципом кажемо:
- розв'язувати задачу – не розв'язати задачі;
- казати правду – не сказати правди;
- почистити картоплю – не почистити картоплі;
- купити зошит – не купити зошита.
Цей же принцип працює і з множиною:
- помити руки – не помити рук;
- витерти ноги – не витерти ніг;
- розбити окуляри – не розбити окулярів;
- вдягнути штани – не вдягнути штанів.
Раніше OBOZ.UA пояснював, як ставити наголос у слові "шкода", коли ви хочете висловити жаль.