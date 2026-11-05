Неврологиня і мама трьох дітей назвала найскладніший період у початковій школі: батьки можуть здивуватися

Для батьків може стати справжнім потрясінням, коли життєрадісний і допитливий третьокласник раптом перетворюється на роздратованого або тривожного учня четвертого класу. Однак часто це лише один із етапів дорослішання.

Дитяча неврологиня з Нью-Джерсі, мама трьох дітей докторка Шилпа Дасс наголошує: перехід із третього до четвертого класу може бути одним із найскладніших етапів початкової школи. Про це вона розповіла виданню Today.

"Дитина не обов'язково скаже вам: "Мені дуже важко вчитися", але ви можете помітити певні зміни в її поведінці", – сказала експертка. Наприклад, дитина може почати вередувати або повільніше збиратися до школи вранці, втратити частину колишнього ентузіазму щодо навчання чи швидше дратуватися через домашні завдання.

"Інколи це відбувається тому, що діти самі починають усвідомлювати: вимоги до них зросли, а впоратися з ними поки що не так просто", – пояснює Дасс. Водночас вона зауважує, що так реагують не всі школярі.

Для батьків у цей момент важливо вчасно помітити цей перехід і бути готовими до можливих труднощів. Ось які чотири причини, чому четвертий клас може виявитися непростим для школярів, виокремила Дасс.

Розуміння прочитаного стає обов'язковим

Від дітей у 4 класі очікують... Джерело: Pexels Розгорнути

Як кажуть педагоги, на початковому етапі діти вчаться читати, а згодом уже читають, щоб навчатися. "У дитячому садку, першому та другому класах багато уваги приділяють тому, як розпізнавати слова, опановувати звуковий склад мови та читати побіжно", – пояснює Дасс. Зазвичай до четвертого класу від дітей уже очікують, що вони засвоїли ці навички й можуть вільно читати. Щоправда, на практиці це не завжди так.

За даними Американської федерації вчителів, деяким учням, особливо тим, хто зростає в складних соціально-економічних умовах, важко відповідати цим вимогам. Через це вчителі навіть говорять про так званий "спад четвертого класу" – погіршення темпів розвитку читацької грамотності.

При цьому розуміння прочитаного стає важливим не лише на уроках мови та літератури. За словами Дасс, учні четвертих класів уже мають достатньо вільно читати й розуміти тексти, щоб вивчати природничі науки, історію і навіть математику. До того ж сам навчальний матеріал стає помітно складнішим.

Словниковий запас набуває особливого значення

Дасс пояснює, що в цьому віці дітям потрібно засвоювати дедалі більше нових слів. "У молодших класах мова, якою подають навчальний матеріал, відносно проста. Є багато ілюстрацій, чимало знайомих дітям тем, тому можна впоратися із завданнями, навіть якщо читаєш не дуже добре і не знаєш значення кожного слова", – розповідає неврологиня.

Однак у четвертому класі, продовжує вона, теми стають дедалі абстрактнішими, а розуміння конкретних слів може бути вирішальним для правильної відповіді. Як приклад Дасс наводить завдання з контрольної роботи для четвертого класу, яку зберігає у своєму кабінеті. Учням потрібно прочитати уривок і відповісти на запитання: "Правильно чи неправильно стверджувати, що результат експерименту був непереконливим?" "Тут уже не допоможуть підказки з контексту чи спроби вгадати відповідь. Потрібно справді розуміти, що означає слово "непереконливий"", – пояснює вона.

Від дітей очікують більшої самостійності

До четвертого класу дитина п... Джерело: Pexels Розгорнути

У четвертому класі школярі мають бути значно самостійнішими, ніж раніше. "Коли діти молодші, батьки отримують чимало нагадувань електронною поштою про те, що потрібно зробити їхнім дітям. Але ми поступово готуємо школярів до переходу в середню школу, тому батьківська підтримка починає зменшуватися. Від дитини вже очікують, що вона сама організовуватиме свої справи й пам'ятатиме про необхідні завдання. Такий рівень навичок самоорганізації може даватися непросто", – каже Дасс. Дітям потрібен час, щоб звикнути самостійно виконувати всі ці додаткові обов'язки.

Змінюються стосунки з однолітками

За словами Дасс, у цьому віці дружні стосунки між дітьми стають складнішими. У молодших класах школярі під час ігор легко переходять від однієї компанії до іншої. Натомість у четвертому класі, зазначає неврологиня, діти починають об'єднуватися в закритіші компанії друзів. Приблизно в цей період посилюється соціальна чутливість: школярі більше замислюються над тим, яке місце посідають у колективі, і дедалі сильніше прагнуть схвалення однолітків.

Як допомогти дитині, якій важко

Читання дитині вголос розвив... Джерело: Pexels Розгорнути

Якщо школа вже не приносить дитині стільки радості, як раніше, Дасс радить поговорити з її вчителем і з'ясувати, чи помічає він такі самі зміни в поведінці, які батьки спостерігають удома. "Співпраця з учителем допоможе зрозуміти, чи є якась конкретна причина труднощів", – пояснює вона.

Якщо ж проблема полягає в розумінні прочитаного або недостатньому словниковому запасі, неврологиня радить трохи сповільнити насичений графік позашкільних занять і знайти час для спільного спокійного дозвілля.

Наприклад, вона радить читати дитині вголос. "Так ви зможете познайомити її з набагато багатшим словниковим запасом і складнішими мовними конструкціями, ніж ті, які вона поки здатна самостійно прочитати. А ще під час читання можна обговорювати незрозумілі моменти й пояснювати значення нових слів", – розповіла експертка.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як читання і складання пазлів з батьками впливає на розвиток мозку дитини.