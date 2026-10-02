"Невже важко потерпіти?" Українці посперечалися через вчителів, які п'ють чай на уроці

У соціальній мережі Тhreads розгорілася дискусія навколо питання, чи нормально, якщо вчитель пʼє чай або каву на онлайн-уроці. Українці обурилися, чому взагалі подібна тема обговорюється у мережі. Зокрема, вони нарікали, що діти займаються лише один урок, а потім роблять, що їм заманеться, натомість педагоги продовжують працювати.

Так, вчителька Галина Петрова у дописі в Threads зазначала, що репетитори часто працюють без перерви кілька годин, від чого страждає горло та голос. Також вона дивується, що педагоги виправдовуються за подібні дії.

Чи може вчитель пити каву на уроці. Джерело: Скриншот

"Побачила тут тільки що: "Чому репетитори п'ють чай/каву на уроці? Невже важко потерпіти і попити потім?" Я в щоці. І там ще вчителі коментують, виправдовуються... В сенсі? Це в учня 1 урок і потім він робить все, що заманеться, а у нас буває без перерви декілька годин! І ти постійно говориш! В кінці дня горло і з чаєм себе жахливо почуває, не те що без! Учень теж може випити води/кави/чаю і це нормально!" – написала жінка.

У коментарях педагоги висловили свою думку. Дехто зазначав, що подібні напої взагалі не проблема, а говорити на уроці повинен учень, а не вчитель. А дехто ділився, що коли проводив уроки вдома у дитини, то батьки навіть годували.

Чи можуть вчителі пити чай на уроці. Джерело: Скриншот

"Ще не вистачало, щоб мені учень не дозволяв пити. Я можу встати і зробити собі чай на уроці. А може і не чай. Реально, де вони такі беруться? Пф! Мене батьки годували, коли додому до учнів їздила".

Українців обурили повідомлення про вчителів. Джерело: Скриншот

"А в чому проблема? В мене і учні і п'ють і я теж. Не бачу в цьому нічого поганого. Які аргументи проти? Я пʼю каву, чай, сік і навіть колу. Бо 8-10 уроків без рідини я не проведу".

Чи може вчитель пити на уроці. Джерело: Скриншот

"Якщо такий учень попадеться, мабуть відмовлюсь. Це такий плюс вайб попивати щось і учня слухати, мені здається у мене навіть концентрація краща в такі моменти".

Учням не подобається, що вчи... Джерело: Скриншот Розгорнути

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