Ніколи не кажіть українською "згідно плану": ця помилка трапляється з багатьма

Люди, які періодично стикаються з армійським канцеляритом, а таких в Україні зараз чимало, навіть придумали вислів-мем, яким його можна влучно описати: згідно-відповідно. І справді у документах ЗСУ часто бачимо формулювання на кшталт "згідно плану" або "відповідно наказу". Проблема в тому, що з точки зору української мови вони є помилковими.

OBOZ.UA погортав словники і довідники і готовий пояснити, в чому полягає помилка. Якщо зовсім коротко, то у відсутності прийменників.

Поняття відповідності в сучасній українській діловій мові передається двома прийменниково-відмінковими формами:

згідно з + іменник в орудному відмінку;

відповідно до + іменник в родовому відмінку.

Тобто, якщо виправити наведені раніше приклади, вони набувають вигляду: "згідно з планом" і "відповідно до наказу". Саме такі конструкції властиві офіційно-діловому та науковому стилям мовлення.

Але чому чимало українців так охоче вживають саме неправильні форми? Відповідь очевидна – це наслідок зросійщення. Це російський мові притаманні формулювання "согласно поверью", "соответственно ситуации". В українській забувати про відповідний прийменник не варто.

Зверніть увагу, що варіанти "відповідно з" і "згідно до" теж небажані.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому у фразі "з’явитися з нізвідки" прийменник не потрібен.