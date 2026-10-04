"Обещанного три года ждут": як замінити вислів українською
Очікування.
Джерело: Створено за допомогою ШІ
Російський вислів "обещанного три года ждут" часто вживають, коли хтось довго не виконує обіцянку або коли на обіцяне доводиться чекати невідомо скільки. В українській мові є чимало власних приказок і прислів’їв із дуже схожим змістом.
Дослівно перекладати цей вислів як "обіцяного три роки чекають" не обов’язково. OBOZ.UA розповідає, що природніше дібрати український відповідник залежно від контексту.
Один із найвлучніших варіантів:
"Казав пан, кожух дам, та слово його тепле".
Так кажуть про обіцянку, яка так і залишається словами.
Також можна вжити:
- Обіцяла, та не зав’язала.
- Надіявся дід на обід, та без вечері спати ліг.
- Ждали, ждали, та й жданки розгубили.
- Ждали, ждали, та й годі сказали.
- Чекай, собачко, здохне конячка, матимеш м’ясо.
- Хто живий – діжде.
Тож замість кальки з російської українська має одразу кілька питомих висловів – від нейтральних до жартівливих.
Раніше OBOZ.UA розповідав, звідки виник український фразеологізм "точити баляси" та коли його слід вживати.
А замість калькованого"маленький, да удаленький" краще вживати питомі українські вислови, які звучать природніше й образніше.
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