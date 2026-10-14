Одна з найпрестижніших приватних шкіл Великої Британії відмовилася від екранів на користь ручки та паперу: результати вражають

Поки вчителі всього світу думають над тим, як правильно використовувати у шкільному навчанні ноутбуки, планшети та штучний інтелект, престижний британський заклад освіти вирішив повернутись до ручок та паперу. Англійська школа-пансіон Вінчестер-коледж сильно обмежив використання екранів своїм учням.

Як пише Times of India з посиланням на британські медіа, починаючи з вересня 2025 року, у Вінчестері скоротили використання цифрових пристроїв під час уроків та виконання домашніх завдань. Учителі дістають комп'ютери лише тоді, коли це дає реальну і вагому перевагу. Для молодших учнів розпорядок нагадує минулі десятиліття: звичними стали паперові роздаткові матеріали, рукописні есе та справжні паперові підручники.

Причиною такого рішення стали побоювання, що постійне використання екранів руйнує здатність учнів зосереджуватися. Директорка Елізабет Стоун зазначає, що простої заборони телефонів для боротьби з цим недостатньо. Якщо підлітку дати шкільний ноутбук із необмеженими можливостями, він усе одно знайде способи відволіктися. Відповідь Вінчестера полягає в тому, щоб контролювати всі пристрої в класі, а не лише найбільш очевидні джерела відволікання.

Проте заборона не абсолютна. Вінчестер досі використовує комп'ютери там, де вони справді ефективні – у навчанні застосовують інструменти зі штучним інтелектом, складне тривимірне моделювання, симуляції клімату та цифрові освітні портали. Якщо учневі необхідні технології через особливості навчання чи труднощі, він отримує необхідну підтримку.

Такий підхід Вінчестера з'явився якраз тоді, коли багато батьків, викладачів і навіть політиків починають сумніватися, чи дійсно більше технологій означає краще навчання. Коли увага дітей страждає через відволікання на інтернет, а домашні завдання перетворюються на потік нескінченних сповіщень, Вінчестер ставить питання: можливо, менше – це справді більше?

Навчання у Вінчестерському к... Джерело: Facebook / Winchester College Розгорнути

Чому у Вінчестері скоротили використання екранів на уроках

Вінчестер був заснований у 1382 році і славиться своєю академічною суворістю. Стоун зазначає, що ноутбуки й планшети надто спокусливі. Навіть найбільш старанні учні постійно перемикаються між електронною поштою, повідомленнями та вкладками – так влаштовані ці пристрої.

Але справа не лише у відволіканні. Технології приносять й інші проблеми: випадкові оновлення програмного забезпечення, збої в авторизації чи файли, що відкриваються не в тій версії. Тим часом, ручка та папір не зависають, їм не потрібна зарядка чи підтримка IT-відділу. Тому тепер у Вінчестері вчителі самі вирішують, чи покращує гаджет урок. Якщо очевидної користі немає – беруться за папір.

Як змінилися правила щодо телефонів

Новий підхід не обмежується лише дверима класу. Школа посилила правила щодо всіх пристроїв, щоб учні не просто міняли одне джерело відволікання на інше. Молодші школярі стикаються з найсуворішими обмеженнями. Першокурсники користуються ноутбуками лише під час уроків та недовго після сніданку, щоб перевірити шкільну пошту, а домашні завдання вони майже повністю виконуються на папері.

Щодо телефонів та особистих планшетів, то всі без винятку учні Вінчестера здають їх на ніч. Для учнів, які мешкають у пансіоні, такі єдині правила допомагають вирівняти умови. Ні в кого немає соціальних мереж під рукою, поки друзі сидять поруч без гаджетів.

Чи заборонили технології повністю?

Зовсім ні. Вінчестер проводить чітку межу між доречним і недоречним використанням екранів. Якщо цифровий інструмент робить навчання зрозумілішим, наприклад, дозволяє учням математики створювати інтерактивні моделі чи використовувати симуляції клімату на географії, вчителі охоче це застосовують. Екрани використовують для демонстрації мистецтва, роботи з історичними картами, навчальних карток або запису уроків для повторення. Діти з дислексією чи дисграфією отримують усю необхідну цифрову допомогу. Базовий принцип використання цифрових технології в коледжі такий: екрани – це засіб, а не стандарт за замовчуванням.

Навіть у вільний час учні, я... Джерело: Facebook / Winchester College Розгорнути

Що кажуть дослідження про екрани та навчання

Дискусія про використання екранів у навчанні не нова. Масштабне дослідження ОЕСР 2015 року виявило цікаву закономірність: діти, які помірно користувалися технологіями, навчалися трохи краще. Занадто мало – і вони втрачали можливості, при цьому надмірний час перед екраном призводив до нижчих оцінок. Отже, просте додавання технологій не завжди дає кращі результати.

Інші дослідження щодо читання та ведення конспектів вказують на те саме. Деяких учнів читання з паперу менше відволікає. А написання нотаток від руки може покращити розуміння матеріалу, оскільки змушує думати та опрацьовувати інформацію, а не просто сліпо друкувати кожне слово.

Проте універсальної відповіді тут немає. Деякі діти чудово справляються з планшетами, тоді як для інших світло екрана стає перепоною. Вибір Вінчестера полягає в тому, щоб зважувати, коли технології допомагають, а коли лише заважають.

Чи принесли зміни якісь результати?

Наразі у Вінчестері відзначають поліпшення концентрації уваги учнів, жвавіші дискусії на уроках та швидше виконання домашніх завдань. Оцінки за тести навіть трохи зросли: у 2026 році 95% результатів GCSE отримали найвищі бали проти 93% роком раніше.

Але ніхто не стверджує, що правила щодо екранів пояснюють абсолютно все. Результати тестів залежать від багатьох факторів: сильніших класів в один рік, складніших іспитів в інший, різних викладачів чи методик підготовки. Зараз Вінчестер співпрацює з Оксфордським університетом, щоб дослідити це питання глибше. Їхнє нове дослідження вивчить, як зменшення кількості технологій (або їх більш продуманий вибір) впливає на мотивацію, впевненість та увагу учнів.

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