"Одного ранку всім вимкнуть рубильник": міністр освіти висловився щодо обмеження соцмереж для дітей

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко виступає за обмеження користування соціальними мережами дітьми та підлітками, однак вважає, що конкретні правила ще потрібно обговорити. Водночас він наголошує на необхідності цифровізації освіти та не підтримує заборону штучного інтелекту в навчальному процесі. Міністр переконаний, що школярів і вчителів потрібно навчити правильно й усвідомлено користуватися цим інструментом.

Про це Бутенко розповів в інтерв’ю "Суспільному". За його словами, Україна має враховувати міжнародний досвід обмеження соцмереж для дітей, але йдеться не про одномоментну заборону, а про пошук дієвих механізмів захисту від маніпуляцій та інформаційних загроз.

Чому міністр підтримує обмеження соцмереж для дітей

Бутенко зазначив, що питання обмеження доступу дітей до соціальних мереж активно обговорюють у різних країнах.

Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала загальноєвропейський законопроєкт EU Kids Act, який передбачає суворіші вікові обмеження на користування соцмережами. За словами міністра, у Німеччині вже розглядають можливість запровадження ще суворіших правил, ніж ті, які пропонують на загальноєвропейському рівні.

В Україні парламент опрацьовує кілька законодавчих ініціатив на цю тему, однак Бутенко поки що не готовий коментувати їхні конкретні положення.

Він вважає, що певні обмеження необхідні. Йдеться, зокрема, про обмеження доступу до всіх соціальних мереж до певного віку, а для підлітків – про запровадження додаткових бар’єрів і обмежень щодо контенту.

"Скоріше так, ніж ні. Якого ґатунку мають бути обмеження – треба дискутувати. Не буде так, що одного ранку всім вимкнуть рубильник. Мова не про це", – пояснив міністр.

Соцмережі як інструмент маніпуляцій та вербування дітей

Однією з причин необхідності таких обмежень Бутенко назвав поширення маніпулятивної інформації. За його словами, навіть дорослі іноді втрачають здатність відрізняти фейки від реальності, а швидке поширення вирваних із контексту фраз може провокувати суспільні конфлікти.

Як приклад міністр згадав заворушення в Петропавлівській Борщагівці, пояснивши, що на реакцію людей вплинули інформаційні вкиди в соціальних мережах.

"Це ж вплив соціальних мереж. Не встигли розібратися, зреагували на вкинуті фрази, вирвані із контексту. А тепер, коли згенероване ШІ фото чи відео не відрізнити від реальності – багато загроз маніпуляцій стоїть перед суспільством, особливо в умовах інформаційної війни", – наголосив посадовець.

Окрему загрозу становить використання соцмереж для вербування українських дітей російськими спецслужбами. Бутенко нагадав, що є випадки, коли неповнолітніх через телеграм-канали залучають до стеження за військовими та передавання інформації.

При цьому міністр наголосив, що проблема не зводиться лише до недогляду батьків або складних сімейних обставин. За його словами, подібні випадки трапляються і в благополучних родинах, адже дітьми легше маніпулювати та впливати на їхні рішення.

"Відповідно, це питання про захист дітей. Не просто про обмеження. В умовах агресивної інформаційної війни, яка спрямована на все українське суспільство, мені здається, про це варто принаймні наполегливо дискутувати", – вважає Бутенко.

Дітей потрібно вчити правильно користуватися ШІ

Водночас міністр не підтримує заборону штучного інтелекту в освіті. Він вважає, що поява таких технологій докорінно змінює навчальний процес і змушує переглядати як підходи до викладання, так і підготовку педагогів.

Бутенко пояснив, що традиційні навчальні завдання, які раніше допомагали школярам засвоювати знання та розвивати навички, поступово втрачають ефективність. Наприклад, написання рефератів або пошук конкретних історичних дат уже не завжди потребують самостійної роботи учня, адже штучний інтелект може швидко надати готову відповідь із коротким поясненням.

Натомість за словами міністра, школярів потрібно навчити працювати зі штучним інтелектом, а вчителів – як правильно ставити завдання.

"Наприклад, пам'ятати, що ШІ-моделі можуть помилятися, інколи можуть навіть обманювати й це досить часто відбувається. Треба навчити посилатися на дані від систем штучного інтелекту, відрізняти, коли перед вами особиста думка, а коли це згенерована інформація. Бо це вже питання академічної доброчесності. Також треба навчити дітей правильно писати запити для ШІ", – пояснив міністр.

Сам Бутенко, за його словами, використовує ШІ переважно для швидкого аналізу великих документів, зокрема тривалих інтерв’ю.

Міністр наголосив, що ШІ уже стає частиною повсякденного життя, тому завдання освіти – не відгороджувати дітей від нових технологій, а навчити їх користуватися ними.

"Світ змінився, змінились технології. Штучний інтелект стає повсякденністю, й ми маємо вчити користуватися ним усвідомлено та якісно", – підсумував Андрій Бутенко.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр освіти та науки Андрій Бутенко підтримав ідею провести Національну контрольну з математики. З тако ініціативою виступила секретарка Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа. За словами Бутенка, ідея цікава та варта обговорення.