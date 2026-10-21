"Олімпіада потрібна не дитині чи вчителю, а чиновнику": МОН розкритикували за чергове "видовище"

У мережі розкритикували Міністерство освіти та науки за проведення шкільних олімпіад під час повітряних тривог. Так, подібні змагання не потрібні ані дітям, ані вчителям, а "здобутки" потрібно показувати чиновникам.

На цьому зауважили у Facebook-групі "Права вчителів". Там підкреслили, що посадовці "пресують" директорів шкіл, а ті в свою чергу тиснуть на вчителів, щоб вони готували дітей до олімпіад. До того ж, все частіше на інтелектуальних змаганнях спостерігається списування.

У мережі дискусія через олімпіади. Джерело: Скриншот

"Одні поперед других вихваляються "перемогами" на олімпіадах. Але ж чи перемога це? Дитина пішла (бо вчителька дуже просила), взявши ще два старих телефони. Так роблять усі. Один здають, а з другого списують. Але, якщо своя вчителька в журі, то і так буде "призове" місце. Гляньте списки "призерів" і порівняйте зі списками членів журі. Чи потрібна дитині та олімпіада? Очевидно ні. Чи потрібна вчителю? Ні. Дуже потрібна чиновнику бо ж треба показати "здобутки", – йдеться у дописі.

З такою думкою погодились й інші користувачі мережі, які зазначали, що школярі беруть участь в олімпіадах лише тому, що їх просять вчителі, проте насправді їм це не потрібно.

Для чого проводити олімпіади. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, напередодні у мережі виникла дискусія через проведення олімпіад у Києві під час вибухів. На ситуацію звернув увагу вчитель української мови та літератури Юрій Телець (Пеоні), який здивувався, для чого проводити інтелектуальні змагання у такий час. Більшість користувачів мережі вважають, олімпіадний рух не актуальним. Крім того, нині діти багато часу навчаються в укритті і їм доведеться проводити там час ще й у вихідний.

Як відомо, Міністерство освіти і науки офіційно затвердило порядок проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2026/2027 навчальному році. Змагання спрямовані на пошук, підтримку та розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді. Організація всіх етапів проходитиме з обов’язковим дотриманням заходів безпеки, пов'язаних із правовим режимом воєнного стану в Україні.

Цьогорічні олімпіади традиційно пройдуть у три етапи. Для перших двох передбачено змагання з 24 навчальних предметів для учнів 8–11 класів. Для третього затверджено перелік із 18 предметів, серед яких традиційні дисципліни, а також англійська, німецька, польська, болгарська, румунська, кримськотатарська мови, іврит та єврейська література.

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